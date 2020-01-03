Мир

В первые дни 2020 года резко обострилась ситуация на Ближнем Востоке. Возникла реальная угроза начала крупномасштабной войны между США и Ираном, в которую неизбежно окажутся втянуты другие страны этого региона. Взгляды всего мира прикованы сегодня к Багдаду, где произошла череда взаимосвязанных событий, приведших в итоге к ситуации, которую бывший вице-президент США Джозеф Байден охарактеризовал как «динамит в пороховой бочке». «ФАКТЫ» предприняли попытку разобраться в том, что случилось за последнюю неделю на Ближнем Востоке.

29 декабря 2019 года американская авиация нанесла воздушный удар по базе «Катаиб Хезболлах» в Эль-Каиме. Это иракский город вблизи границы с Сирией. Еще недавно он находился под контролем «Исламского государства». Очистить его от боевиков ИГ удалось с помощью бойцов военизированной группировки «Катаиб Хезболлах», тесно связанной с Корпусом стражей Исламской революции в Иране.

В результате воздушного удара погибли 25 бойцов группировки. Еще 38 получили ранения. Вашингтон заявил, что эта операция стала ответом на нападения на американские военные базы, расположенные на территории Ирака. Одна из них была совершена 27 декабря. В результате погиб американский военный-контрактник, ранения получили четверо военнослужащих США. Сразу после гибели контрактника президент США Дональд Трамп предупредил, что это преступление не останется безнаказанным.

Однако удар по базе в Эль-Каиме вызвал взрыв недовольства в Ираке и Иране. Президент Ирака Бархам Салех назвал атаку нарушением национального суверенитета.

31 декабря сотни сторонников «Катаиб Хезболлах» напали на посольство США в Багдаде. Они были вооружены палками, металлическими прутьями, камнями. Охранявшие посольство сотрудники сил безопасности забросали толпу светошумовыми гранатами и использовали слезоточивый газ. Несмотря на это нападавшие сломали ворота посольства и ворвались на территорию дипломатической миссии. Они стали поджигать здание.

Нападение на посольство США в Багдаде

В ситуацию пришлось вмешаться американским морским пехотинцам. На территории посольства приземлился военный вертолет, который эвакуировал посла США в Ираке Мэтью Туллера и еще нескольких сотрудников миссии. Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США направляют в Багдад дополнительные силы для охраны своих граждан. Не менее 750 спецназовцев были переброшены в столицу Ирака в тот же день. Также было объявлено, что в Ирак отправляется военный контингент в составе 4 000 солдат и офицеров.

Трамп обвинил в нападении на американское посольство Иран. «Иран понесет полную ответственность за унесенные жизни или повреждения в любом нашем учреждении. Они заплатят очень большую цену! Это не предупреждение, а угроза. С Новым годом!» — написал президент в Twitter.

В Тегеране эти обвинения отвергли. 1 января лидер Ирана Али Хаменеи сделал следующее заявление: «Мы не стремимся к войне, но мы строго защищаем интересы, достоинство и славу иранской нации. Если кто-то будет нам угрожать, то мы без колебаний будем противостоять этому и наносить ответные удары».

Сторонники «Катаиб Хезболлах» покинули территорию американской дипмиссии в Багдаде только 1 января.

А 3 января в аэропорту иракской столицы погиб руководитель Корпуса стражей Исламской революции генерал Касем Сулеймани. Он прилетел в Багдад из Дамаска. Перелет осуществлялся в режиме секретности, однако о нем стало известно американцам. Предполагается, что утечка информации исходила от иракской стороны. В аэропорту генерала Сулеймани встречал заместитель главы организации «Хашд Шааби» («Народные мобилизационные силы») Абу Махди аль-Мухандис. Когда они выезжали с территории аэропорта, их автомобили были атакованы американскими беспилотниками, оснащенными ракетами. В результате удара погибли восемь человек, включая Сулеймани и аль-Мухандиса.

Хаменеи тут же пригрозил США «жестоким возмездием». Иранский лидер назвал убитого генерала «лицом международного сопротивления». «Мученическая смерть стала его наградой за непрестанную деятельность, которой он занимался все эти годы. Хотя он и ушел, но, по воле Аллаха, его работа и его путь не остановятся. Страшная месть ждет преступников, которые запятнали свои грязные руки его кровью и других мучеников вчера ночью», — написал Хаменеи в Twitter.

То, что осталось от автомобиля, в котором ехал генерал Сулеймани

Его поддержал верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Он объявил в стране трехдневный траур и пригрозил США страшной местью за убийство генерала Сулеймани.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что США пошли на «крайне опасную и глупую эскалацию и несут ответственность за все последствия своего разбойного авантюризма».

Представитель Корпуса стражей Исламской революции бригадный генерал Рамзан Шариф заявил 3 января: «Сегодня израильтяне и американцы совершили вопиющее преступление в нарушение международных соглашений и уложений, и они могут не сомневаться в том, что получат жесткий ответ».

К ним присоединился и премьер-министр Ирака Адель Абдул Махди. Он назвал удар в аэропорту Багдада «грубейшим нарушением суверенитета Ирака». Махди подчеркнул, что Ираку теперь придется пересмотреть свои отношения с США.

Важнее всего то, что премьер-министра и президента Ирака в их критике действий Вашингтона поддержал духовный лидер иракских шиитов аятолла Али Систани. Его слова имеют для миллионов шиитов не только в Ираке, но и других странах силу закона. Систани назвал Сулеймани и аль-Мухандиса «шиитскими лидерами», а их убийство — «наглым нарушением иракского суверенитета». «Гибель героев является поворотным моментом в истории Ирака», — заявил Систани в своем обращении ко всем шиитам.

Глава пресс-службы Государственного департамента США Морган Ортагус назвала операцию по ликвидации Касема Сулеймани «оборонительной мерой». По ее словам, «решение было принято в ответ на непосредственную угрозу жизням американцев».

Напомним, государственный секретарь США Майк Помпео отменил свою поездку в Украину, Беларусь, Казахстан и ряд других бывших советских республик в связи с событиями в Ираке. После ракетного удара по Сулеймани Помпео провел телефонные беседы с министрами иностранных дел Великобритании, Германии, Франции, Китая. Он объяснял позицию Вашингтона. Его старания имели определенный успех.

Например, заместитель официального представителя правительства Германии Ульрике Деммер заявила: «Действия американцев — это реакция на целую серию военных провокаций, ответственность за которые несет Иран». Она напомнила о недавнем задержании силами Корпуса стражей Исламской революции британского нефтяного танкера в Ормузском проливе, а также об обстреле нефтяных объектов Саудовской Аравии. «Мы с большой озабоченностью наблюдаем за активностью Ирана в регионе», — добавила Деммер и призвала «способствовать деэскалации посредством благоразумия и сдержанности».

В похожем ключе высказался и Пекин. Китай призвал все стороны, «особенно Соединенные Штаты», проявить сдержанность. «Китай всегда выражает несогласие с использованием силы в международных отношениях», — подчеркнул представитель Министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан. Подобная позиция особенно важна, поскольку Китай является постоянным членом Совета Безопасности ООН и одним из главных покупателей иранской нефти на мировом рынке.

Госсекретарь Франции по европейским делам Амели де Моншален заявила, что Париж выступает прежде всего за установление стабильности на Ближнем Востоке. «Мы опасались нарастания напряженности между Соединенными Штатами и Ираном. И вот это произошло. Наш приоритет — установление стабильности в регионе», — подчеркнула французский министр в интервью радиостанции RTL.

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб высказался категоричнее всех: «Британия всегда отдавала себе отчет в той агрессивной угрозе, которая исходила от подразделения „Аль-Кудс“ под руководством Касема Сулеймани. После его гибели мы призываем все стороны к деэскалации. Никто из нас не заинтересован в дальнейшем развитии конфликта».

После такой реакции президент Трамп сделал еще одно заявление в Twitter. По словам американского лидера, «Сулеймани следовало устранить много лет назад», поскольку он отвечает за убийства «тысяч американцев, а также миллионов людей» в разных странах. Трамп утверждает, что иранский генерал планировал новые убийства.

Момент, когда Дональду Трампу докладывают о ликвидации генерала Сулеймани

Прав американский президент или нет? Касем Сулеймани являлся одной из самых влиятельных фигур на Ближнем Востоке. Его по праву считали главным иранским стратегом. Именно он изменил расклад сил в Сирии в пользу Башара Асада. Именно его действия определяли внешнюю политику Тегерана, которой стремились противостоять не только Соединенные Штаты, но и Израиль, и Саудовская Аравия. Влияние Сулеймани распространялось на Ирак, Йемен, Сирию, Ливан. Шииты его боготворили. А мусульманские страны, в которых у власти находятся сунниты, считали его главным своим врагом и военным преступником.

Касем Сулеймани родился в бедной семье в 1957 году в Иране. Ему удалось окончить только пять классов. Затем Касем работал разнорабочим на стройках. Его религиозные взгляды сформировались благодаря проповедям Али Хаменеи, нынешнего верховного лидера Ирана.

Военную карьеру Сулеймани начал во время исламской революции в 1979 году. Ему тогда было 22 года. Он записался в Корпус стражей Исламской революции. Американское издание Foreign Policy утверждает, что уже после всего шести месяцев подготовки Сулеймани получил первое боевое задание. В годы войны между Ираном и Ираком (1980−1988) он участвовал в целом ряде операций, проводившихся на чужой территории.

В 1998 году Сулеймани возглавил спецподразделение «Аль-Кудс», входящее в состав Корпуса стражей Исламской революции. Под его руководством произошло заметное укрепление связей корпуса с шиитскими партиями в других мусульманских странах, особенно с организацией «Хезболла» в Ливане, шиитами в Ираке и Башаром Асадом в Сирии.

США и другие страны Запада время от времени пользовались услугами Сулеймани. Так в 2001 году военная разведка Ирана предоставляла американцам важные сведения, позволившие осуществить вторжение в Афганистан и свергнуть там талибов. Именно Сулеймани помогал США своим влиянием восстанавливать порядок в Ираке после свержения режима Саддама Хусейна. Он же играл важную роль в борьбе против «Исламского государства». Тем не менее, иранский генерал использовал все это для укрепления и дальнейшего распространения своего влияния в странах Ближнего Востока.

Сулеймани всячески поддерживал Асада в Сирии. В 2011 году он приказал нескольким иракским группировкам ополченцев защищать сирийского президента. Генерал нанес несколько визитов в Москву. Предполагается, что именно Сулеймани убедил Кремль активно вмешаться в сирийский конфликт. Президент России Владимир Путин отдал приказ отправить в Сирию войска и принять участие в военных действиях. Правда, в Москве утверждают, что сделали это по просьбе президента Асада на основании двустороннего договора о взаимопомощи. Благодаря Сулеймани в итоге сформировался ирано-российский союз, помогающий Асаду. Не зря же сейчас Кремль решительно осудил ликвидацию генерала и обвинил США в грубом нарушении международного права. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с Майком Помпео.

Корпус стражей Исламской революции провел ряд операций, которые вызвали гнев Запада. Это и атаки на нефтяные месторождения, в разработке которых принимают участие европейские и американские компании, и захват иностранных танкеров. В самом Иране бойцы корпуса не раз принимали участие в жестоком подавлении демонстраций представителей оппозиции.

Влияние Сулеймани было настолько велико, что в 2017 году его стали убеждать выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Ирана. До этого дело не дошло, хотя сторонников у этой идеи было очень много. Противники же указывали на реальную опасность превращения Корпуса стражей Исламской революции в абсолютно неконтролируемую силу.

В 2019 году США внесли «Аль-Кудс» в список террористических организаций. Генерал Сулеймани стал рассматриваться Вашингтоном исключительно как лидер террористов. Его открыто обвиняли в организации нападений на американские военные базы, а также на израильских военных и пограничников в районах, граничащих с Палестинской автономией и Ливаном.

В США никто теперь не сомневается в том, что генерал Сулеймани заслуживал наказания. Даже самые ярые критики Трампа говорят об этом. Однако при этом они не согласны с решением американского президента.

Бывший вице-президент США Джозеф Байден заявил: «Никто в Америке не будет скорбеть по генералу Сулеймани, поддерживавшему террор и сеявшему хаос… Но президент Трамп только что подбросил динамит в пороховую бочку. А теперь ему придется рассказать американцам, что он намерен делать впредь, чтобы уберечь наши войска и сотрудников посольства, наших людей и наши интересы — как дома, так и за рубежом, а также наших партнеров в регионе и за его пределами».

«Правильно ли мы понимаем, что Америка просто взяла и убила, без санкции Конгресса, второго наиболее влиятельного человека в Иране, сознательно провоцируя потенциальную масштабную войну в регионе?» — заявил сенатор от штата Коннектикут, член комитета Сената по международным отношениям Крис Мерфи.

Баллотирующаяся в президенты США член Демократической партии Элизабет Уоррен заявила, что генерал Сулеймани был убийцей, но решение о его ликвидации — это «безрассудный шаг».

Республиканцы столь же решительно поддерживают приказ Трампа ликвидировать Сулеймани. Бывший ветеран армии США Ли Зельдин назвал убийство иранского генерала более чем оправданным. Республиканец написал в Twitter: «Дни безнаказанности, когда сменяющие друг друга американские лидеры сидели за столом переговоров, а американские солдаты погибали на полях сражений, окончены».

Сенатор Линдси Грэм Трампа и вовсе призывает к следующим решительным шагам: «За нападение на Америку и наших союзников Иран должен дорого заплатить, что включает и уничтожение их нефтеперерабатывающих заводов».

Вместе с тем издание Politico утверждает, что многие члены американской администрации оказались застигнуты врасплох ликвидацией Сулеймани. Очевидно, Трамп принял решение, не посоветовавшись с большинством своих помощников. И теперь в Белом доме осторожно, на правах анонимности, говорят: «Мы должны быть готовы к тому, что сейчас окажемся в состоянии войны».

После убийства Сулеймани американские флаги жгут во многих мусульманских странах

Нужна ли большая война Трампу? Вряд ли. В 2016 году многие американцы голосовали за него, потому что он обещал вывести все войска из стран Ближнего Востока. Новый крупномасштабный вооруженный конфликт в регионе неизбежно потребует отправки наземной группы войск в Иран. Это крайне рискованный шаг в год президентских выборов. И Трамп должен это понимать. Возможно, поэтому он уже намекнул иранским властям на возможность мирного разрешения конфликта, напомнив, что Иран прежде «никогда не проигрывал переговоры».

Большая война на Ближнем Востоке будет иметь разрушительные последствия для многих стран. Прежде всего, для тех, где влияние Ирана очень велико. Мы их уже называли выше — Йемен, Сирия, Ирак, Ливан. Вероятно, пострадают также Израиль, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Остается надеяться, что все эти государства приложат максимальные усилия, чтобы не допустить войну, которая никому не нужна.

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