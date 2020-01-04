Дело идет к войне? В Ливии объявили о всеобщей мобилизации

Мир

В первые дни 2020 года резко обострилась ситуация на Ближнем Востоке: возникла реальная угроза начала крупномасштабной войны между США и Ираном, после убийства руководителя Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани.

Еще одним очагом напряженности может стать и находящаяся на севере африканского континента Ливия, где командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар объявил в пятницу о всеобщей мобилизации для противодействия любой агрессии извне.

Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

«Битва за Триполи подходит к концу. То, что столица будет освобождена, ни у кого не должно вызывать сомнений, — сказал он. — Мы принимаем вызов, и я объявляю о противостоянии и всеобщей мобилизации против любых иностранных войск, которые будут направлены в нашу страну».

Он призвал всех ливийцев «сплотиться и противостоять врагу, который решил захватить страну». «[Президент Турции Тайип] Эрдоган, затеяв свою войну в Ливии, нацелился на национальную безопасность арабов», — указал Хафтар. Обвинив его в «авантюре по возрождению Османской империи в Ливии», он призвал турецкий народ «восстать против президента, который толкает свою армию к гибели».

В четверг парламент Турции поддержал законопроект, предусматривающий возможность отправки турецких военнослужащих в Ливию. Эрдоган не раз заявлял о готовности направить военных в Ливию, если Правительство национального согласия (ПНС) в Триполи попросит его о помощи. 28 ноября Анкара и Триполи заключили меморандум о сотрудничестве, в том числе военном.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС Фаиза Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара. 12 декабря Хафтар объявил о начале решающего наступления на Триполи с целью ликвидации окопавшихся там террористических группировок.

В субботу парламент Ливии проведет экстренное заседание в связи с вероятной отправкой турецких войск в страну.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Ливии погибли десятки российских наемников из ЧВК «Вагнера», воевавшие до этого на Донбассе. По разным оценкам, число погибших в Ливии россиян может доходить до 35 человек. Речь идет о выходцах из Краснодарского края, Свердловской и Мурманской областей.

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