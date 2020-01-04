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Сорвались с высоты 10 метров: российские акробаты упали во время представления в Амстердаме
В Нидерландах — стране, отказавшейся от названия «Голландия» — произошла трагедия в городе Амстердаме.
Так, во время представления «Всемирный рождественский цирк» в театре «Карре» два артиста-акробата из России упали с 10-метровой высоты, передает информационное агентство Нидерландов ANP.
По данным агентства, мужчина и женщина одновременно сорвались с высоты около 10 метров, при этом мужчина упал на женщину. «Речь идет о паре из России, которая исполняет номер под названием „Небесные ангелы“, — рассказал продюсер представления Хенк ван дер Мейден. — Они известны тем, что выступают без защитной сетки».
По его словам, акробаты были немедленно госпитализированы, оба находились в сознании, когда поступили в больницу. Травмы одного из них рассматриваются врачами как серьезные.
Сразу после инцидента вся публика была выведена из зала, а выступление отменено. Представления в субботу и воскресенье пройдут, как и запланировано, сообщил ван дер Мейден.
Поскольку произошедшее рассматривается как инцидент на рабочем месте, его расследованием займется специальная инспекция при Министерстве социальных дел и занятости Нидерландов.
Producent Wereldkerstcircus: 'Acrobaten waren godzijdank beiden aanspreekbaar'https://t.co/WM9M9LjYtl pic.twitter.com/ZWkjudsBmH— AT5 (@AT5) 3 января 2020 г.
Ежегодное представление «Всемирный рождественский цирк» проводится три раза в день в театре «Карре» с 19 декабря 2019 года по 5 января 2020 года. В этом году шоу исполнилось 35 лет. В нем принимают участие несколько десятков артистов из девяти стран. Номер «Небесные ангелы» в 2017 году получил престижную цирковую награду «Золотой клоун».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ноябре во время представления цирка из Санкт-Петербурга в российском городе Белгород гимнастка сорвалась с высоты и упала на покрытие арены, выполняя трюк без страховки.
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