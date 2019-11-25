- 01:14 Мафия идет под воду: в Испании перехватили субмарину с двумя тоннами кокаина
- 00:49 Минус 7 кг за месяц: названа диета, которая поможет похудеть на 100%
- 00:21 Стали известны победители "Танців з зірками"
- 00:20 Шторм на Азове: на пляжи Арабатской Стрелки выбросило большое количество раков
- 24.11 23:45 Трагедия под куполом цирка: гимнастка сорвалась во время представления
- 24.11 23:19 Спецоперация в Черном море: ВМС Румынии привлечены к спасению тысяч овец
- 24.11 22:56 Без сюрпризов: стало известно имя нового президента Румынии
- 24.11 22:31 "Новороссия 2.0": стало известно о планах Кремля нанести новый военный удар по Украине
- 24.11 21:59 "Сейчас лучшая помощь — ваша молитва": Кулеба откликнулся на обсуждение в соцсети ДТП с его участием
- 24.11 21:32 Готовы оплатить лечение: радикалы из С14 извинились за кровавое нападение на активистов "Просвіти" в Днепре
- 24.11 20:58 "Я был героем в обеих "республиках": открылась правда о "народном мэре" Горловки, оказавшемся украинским разведчиком
- 24.11 20:20 Украинские гимнасты Верняев, Радивилов и Бачинская завоевали «золото» этапа Кубка мира
Минус 7 кг за месяц: названа диета, которая поможет похудеть на 100%
Для тех людей, кто хочет навсегда расстаться с лишним весом, американский врач Джоэл Фурман составил диету, которая гарантирует 7 килограммов минус в первый месяц и по 4,5 килограмма в последующие.
Характерно, что данная диета не наносит вреда организму, а человек остается сыт и доволен, пишет TVNET.
Придерживающийся данной диеты человек не должен исключать из рациона пищи, которая содержит жизненно важные питательные вещества. Чаще всего они содержатся в растительных продуктах. Следует потреблять больше растительной еды. Главное — это фитонутриенты, то есть каротиноиды, флавоноиды, органические соединения серы, волокна и так далее. Все они есть в ягодах, фруктах и овощах.
По словам Джоэла Фурмана, от недостатка фитонутриентов человеческое здоровье может существенно подорваться. Например, от дефицита фруктов и овощей в рационе может развиться рак.
Идеальным полезным продуктом врач называет тот, в котором много фитонутриентов, витаминов, минералов, белка, но мало калорий.
Во время диеты крайне важны первые шесть недель. В это время человек привыкает к новому стилю питания и новым вкусам. Стоит строго выполнять все требования. При этом можно наслаждаться самыми лучшими достижениями, ведь в это время происходит самое большое и заметное снижение веса. Уже после этих критических шести недель можно разнообразить своё питание, немного снизить требования к рациону. Но не удивляйтесь, если вес немного увеличится, это абсолютно нормально для диеты.
Правда, подобное питание должно сохраниться на всю жизнь. На 90 процентов оно должно состоять из нерафинированной пищи растительного происхождения, а на 10 процентов — из мяса, молочных продуктов, птицы и рыбы.
Возможно, кто-то будет не готов к подобным ограничениям. Но даже если вы будете потреблять больше растительной пищи, меньше полуфабрикатов и сладостей, то эффект от такой диеты будет 100%.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», когда нужно срочно сбросить за короткий срок 3 лишних килограмма, помогает высокоэффективная диета, которая позволит без труда расстаться с ними буквально «за три дня». Чтобы испытать на себя благотворное влияние диеты, нужно купить определенный набор продуктов и питаться, следуя указаниям, а также соблюдая питьевой режим. Дни диеты можно чередовать по своему усмотрению. В день следует выпивать от 1,5 до 2 литров жидкости. Питаться необходимо 4−6 раз в день с общим объемом пищи в 200 г.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.