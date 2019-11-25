Минус 7 кг за месяц: названа диета, которая поможет похудеть на 100%

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Для тех людей, кто хочет навсегда расстаться с лишним весом, американский врач Джоэл Фурман составил диету, которая гарантирует 7 килограммов минус в первый месяц и по 4,5 килограмма в последующие.

Характерно, что данная диета не наносит вреда организму, а человек остается сыт и доволен, пишет TVNET.

Придерживающийся данной диеты человек не должен исключать из рациона пищи, которая содержит жизненно важные питательные вещества. Чаще всего они содержатся в растительных продуктах. Следует потреблять больше растительной еды. Главное — это фитонутриенты, то есть каротиноиды, флавоноиды, органические соединения серы, волокна и так далее. Все они есть в ягодах, фруктах и овощах.

По словам Джоэла Фурмана, от недостатка фитонутриентов человеческое здоровье может существенно подорваться. Например, от дефицита фруктов и овощей в рационе может развиться рак.

Идеальным полезным продуктом врач называет тот, в котором много фитонутриентов, витаминов, минералов, белка, но мало калорий.

Во время диеты крайне важны первые шесть недель. В это время человек привыкает к новому стилю питания и новым вкусам. Стоит строго выполнять все требования. При этом можно наслаждаться самыми лучшими достижениями, ведь в это время происходит самое большое и заметное снижение веса. Уже после этих критических шести недель можно разнообразить своё питание, немного снизить требования к рациону. Но не удивляйтесь, если вес немного увеличится, это абсолютно нормально для диеты.

Правда, подобное питание должно сохраниться на всю жизнь. На 90 процентов оно должно состоять из нерафинированной пищи растительного происхождения, а на 10 процентов — из мяса, молочных продуктов, птицы и рыбы.

Возможно, кто-то будет не готов к подобным ограничениям. Но даже если вы будете потреблять больше растительной пищи, меньше полуфабрикатов и сладостей, то эффект от такой диеты будет 100%.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», когда нужно срочно сбросить за короткий срок 3 лишних килограмма, помогает высокоэффективная диета, которая позволит без труда расстаться с ними буквально «за три дня». Чтобы испытать на себя благотворное влияние диеты, нужно купить определенный набор продуктов и питаться, следуя указаниям, а также соблюдая питьевой режим. Дни диеты можно чередовать по своему усмотрению. В день следует выпивать от 1,5 до 2 литров жидкости. Питаться необходимо 4−6 раз в день с общим объемом пищи в 200 г.

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