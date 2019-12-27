Ограничивать себя в калориях не обязательно: ученые рассказали об эффекте прерывистого голодания

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Профессор нейробиологии в Медицинской школе Университета Джона Хопкинса Марк Маттсон в течение 25 лет изучал раличные способы уменьшения веса и пришел к выводу о том, что одним из наиболее эфективных способов укрепления здоровья и продления жизни является «прервывистое голодание. Свои доводы, а также результаты исследования группы ученых под своим руководством Маттсон привел в пресс-релизе на портале EurekAlert..

В частности, ученый пишет о двух типах прерывистого голодания: первый — это прием пищи только на протяжении 6−8 часов в день, и второй — так называемая диета 5:2, голодание в течение двух дней в неделю, после которого следует умеренный прием пищи в течение пяти дней.

«Множество исследований на животных и некоторых людях показали, что чередование между голоданием и едой поддерживает клеточное здоровье, вероятно, вызывая вековую адаптацию к периодам дефицита пищи, называемым метаболическим переключением. При таком переключении клетки быстро расходуют свои запасы на основе сахара и начинают преобразовывать жир в энергию в результате более медленного метаболического процесса. Это в результате улучшает регуляцию сахара в крови, повышает устойчивость к стрессу и подавляет воспаление», — пишет американский нейробиолог.

Помимо этого, исследования показали, что прерывистое голодание также помогает снижать высокое артериальное давление, нормализует уровень липидов в крови и частоту сердечных сокращений.

Также по словам Маттсона, в последнее время появляется все больше свидетельств того, что прерывистое голодание влияет на механизмы, связанные с ожирением и диабетом. Так, в исследовании с участием 100 женщин с избыточным весом было показано, что женщины, соблюдающие диету 5: 2, потеряли то же количество веса, что и женщины, которые ограничивали себя в калориях, — но при этом у них были лучшими показатели чувствительности к инсулину и уменьшения жира на животе.

Наконец, отмечает, профессор, есть данные о том, что прерывистое голодание может предотвращать нейродегенерацию и слабоумие. Нейробиолог убежден, что рекомендации о прерывистом голодании будут вскоре включаться в терапевтические планы наряду со стандартными советами о здоровом питании и физических упражнениях.

Ранее «ФАКТЫ» писали об интервальной диете, когда человек может есть в течение восьми часов практически все, но при этом принимает пищу в интервале от 10:00 до 18:00.

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