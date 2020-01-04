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Взрыв в клубе на Тернопольщине: выяснились новые детали
Дети, пострадавшие в результате пожара в сельском клубе села Угринив Тернопольской области, находятся в областной детской больнице в Тернополе.
Напомним, пожар начался вечером 3 января после странного хлопка. Пострадали 8 детей — школьники 7−11 классов. Они репетировали вертеп и играли в теннис.
Как сообщает местное издание «20 хвилин», родители напуганы и не знают, что будет с их детьми.
«Мне позвонила соседка и сказала: „Вызови скорую и вези малого в больницу, там в клубе взрыв случился. Дети с ожогами“. Я побежала туда и не узнала своего сына. Я не знаю, какова степень ожогов, в Тернополь с ним поехал муж. Они все такие красивые и умные ребята, может, и имели с собой какую-то петарду, но разве бы через нее такой взрыв случился. Больше ничего не знаю. Ждем новостей из больницы», — рассказала мать одного из пострадавших.
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