- 21:21 Во время пожара в сельском клубе на Тернопольщине пострадали восемь детей
- 21:06 В МИДе упразднили отдел противодействия российской агрессии, — блогер
- 20:57 Шаг к большой войне: что происходит на Ближнем Востоке после ликвидации генерала Сулеймани
- 20:33 Боевики предлагают автомобилистам закапывать «госномера ДНР» при выезде на подконтрольную Украине территорию
- 20:20 Эскалация на Ближнем Востоке: США перебрасывают в регион тысячи военных
- 20:05 МИД Украины ответил послам Польши и Израиля, возмутившимся чествованием лидеров ОУН
- 19:58 В Закарпатье поймали афериста, заработавшего на торговле криптовалютой почти 9 миллионов гривен
- 19:39 Зеленского потроллили в сети: улицу Пушкинскую в Киеве предложили переименовать в Асфальтированную
- 19:31 Зеленский объявил, что стал богаче на 5 миллионов гривен
- 19:17 Пиджак и панама: названы самые модные вещи зимнего гардероба 2020 года
- 19:17 Сухо и холодно: известные синоптики дали прогноз погоды на Рождество
- 19:05 Ликвидация Сулеймани: в ООН призвали стороны к "максимальной сдержанности"
Во время пожара в сельском клубе на Тернопольщине пострадали восемь детей
В селе Угринив Подгаецкого района Тернопольской области произошел пожар в сельском клубе, во время которого восемь детей получили ожоги. Ранее в Черкассах мужчина спас на пожаре пятилетних братьев-близнецов.
Как сообщили в Тернопольском областном главке ГСЧС, перед возгоранием в клубе слышали хлопок неизвестного происхождения. Затем начался пожар.
Спасатели ликвидировали огонь на площади 30 кв. м в течение получаса.
Обстоятельства ЧП устанавливаются.
Ранее «ФАКТЫ» писали о масштабном пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, во время которого погибли студенты, преподаватели и спасатель.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Девушка, а можно с вами познакомиться? — У вас что, мало разочарований в жизни было?