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Происшествия

Во время пожара в сельском клубе на Тернопольщине пострадали восемь детей

21:21 3 января 2020 17
клуб
Инф. «ФАКТОВ»

В селе Угринив Подгаецкого района Тернопольской области произошел пожар в сельском клубе, во время которого восемь детей получили ожоги. Ранее в Черкассах мужчина спас на пожаре пятилетних братьев-близнецов.

Как сообщили в Тернопольском областном главке ГСЧС, перед возгоранием в клубе слышали хлопок неизвестного происхождения. Затем начался пожар.

Спасатели ликвидировали огонь на площади 30 кв. м в течение получаса.

Обстоятельства ЧП устанавливаются.

Ранее «ФАКТЫ» писали о масштабном пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, во время которого погибли студенты, преподаватели и спасатель.

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