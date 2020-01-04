Происшествия

Сожгли жилой дом: в разведке рассказали о ссоре боевиков "ДНР" с российскими кураторами (видео)

На оккупированном Донбассе произошла перестрелка между террористами «ДНР» и российскими наемниками, которые приехали проверить как те распоряжаются имуществом, переданным им российскими военными. Об этом расказали украинские бойцы, несущие службу на линии разграничения со ссылкой на данные разведки.

«В новогоднюю ночь у так называемых „шахтеров“ и их российских кураторов произошла ссора с применением стрелецкого оружия, стреляли почему-то между собой. Были слышны взрывы гранат», — сообщил один из украинских бойцов.

«Сожгли жилой дом. Взрыв можно было увидеть отсюда», — добавил второй, сообщают в штабе ООС.

Украинский боец также сообщил, что террористы были неудовлетворены отношением к ним со стороны их хозяев из-за «разворовывания всего, что только можно».

Как писали «ФАКТЫ», в 2019 году российские войска на Донбассе, а также местные террористы потеряли убитыми 619 боевиков, еще 939 были ранены.

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