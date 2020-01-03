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Украина

Напиваются и стреляют по своим: разведка рассказала о "дружественном огне" боевиков на Донбассе

14:02 3 января 2020 284
Боевики
Инф. «ФАКТОВ»

Командование российских оккупационных войск на Донбассе, возобновившее формирование так называемых «штрафных рот», имитирует соблюдение «режима тишины» в соединениях и частях 1 (Донецк), 2 (Луганск) АК, создав так называемые «группы контроля».

Тем временем, по данным украинской разведки, в подразделениях противника участились случаи ведения «дружественного огня» по своим же позициям. В частности, это наблюдается в зоне ответственности «11-го отдельного мотострелкового полка».

«Ведение „дружественного огня“ противником стало возможным из-за неудовлетворительной организации взаимодействия между подразделениями оккупантов и чрезмерного употребления спиртных напитков личным составом. При этом, упомянутыми „группами контроля“ такие случаи учитываются как обстрелы со стороны Объединенных сил. Тем самым противник пытается оправдать обстрелы, которые сам же ведет якобы в ответ на нарушение режима тишины со стороны подразделений ООС», — говорится в сообщении Главного разведывательного управления Минобороны Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в 2019 году российско-оккупационные войска на Донбассе потеряли убитыми 619 боевиков, еще 939 были ранены.

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