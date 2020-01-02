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Стали известны данные о потерях боевиков на Донбассе в 2019 году
В течение 2019 года на Донбассе были ликвидированы 619 боевиков, в том числе 41 был убит в ноябре прошлого года.
Такие цифры, ссылаясь на данные разведки, обнародовало командование операцией Объединенных сил. Были ранены и травмированы еще 939 боевиков.
За минувший год противник потерял 110 единиц вооружения и военной техники.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с начала прошлого года по 17 декабря 2019 года на Донбассе боевые потери ВСУ составили 97 погибших.
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