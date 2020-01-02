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Украина

Стали известны данные о потерях боевиков на Донбассе в 2019 году

10:56 2 января 2020 283
Груз «200»
Инф. «ФАКТОВ»

В течение 2019 года на Донбассе были ликвидированы 619 боевиков, в том числе 41 был убит в ноябре прошлого года.

Такие цифры, ссылаясь на данные разведки, обнародовало командование операцией Объединенных сил. Были ранены и травмированы еще 939 боевиков.

За минувший год противник потерял 110 единиц вооружения и военной техники.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с начала прошлого года по 17 декабря 2019 года на Донбассе боевые потери ВСУ составили 97 погибших.

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