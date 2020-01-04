Спорт

Еще один футболист «Шахтера» вызван в сборную Бразилии (фото)

Следом за защитником донецкого «Шахтера» Додо свой вызов в олимпийскую сборную Бразилии получил его одноклубник полузащитник Майкон.

Напомним, бразильцы примут участие в квалификационном турнире на Олимпиаду-2020 в японском Токио, который пройдет с 18 января по 9 февраля. Действующие олимпийские чемпионы сыграют в одной группе с Парагваем, Боливией, Уругваем и Перу. Две лучшие команды выйдут в полуфинал, а финалисты представят Южную Америку в финальном турнире Олимпийских игр.

Отметим, что в активе Майкона восемь матчей за сборную Бразилии U-20. Полузащитник выступал в ее составе на чемпионате Южной Америки в 2017 году — правда, тот турнир завершился для бразильцев провалом, поскольку команда заняла пятое место и не вышла на чемпионат мира.

В 2017 году Майкон в составе сборной Бразилии U-20 не смог выйти на чемпионат мира

Добавим, что футболист пропустил более полугода из-за тяжелой травмы, не выходя на поле с конца апреля до начала ноября прошлого года. В нынешнем сезоне футболист сыграл в четырех матчах, в общем имея всего 26 минут игрового времени.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Шахтер» сыграет с португальской «Бенфикой» в 1/16 финала Лиги Европы.

Фото Getty Images

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