- 09:39 Отдых в Амстердаме существенно подорожал: что нужно знать
- 09:37 Еще один футболист «Шахтера» вызван в сборную Бразилии
- 09:36 Сожгли жилой дом: в разведке рассказали о ссоре боевиков "ДНР" с российскими кураторами
- 09:13 Не было бы счастья, да несчастье помогло: владелец КамАЗа, разрушившего дом супругов-инвалидов, полностью обновил жилье
- 09:01 Взрыв в клубе на Тернопольщине: выяснились новые детали
- 09:00 Французский футболист погиб в ДТП, возвращаясь с тренировки
- 08:38 Поезда будут ходить полупустыми: оккупанты признали провал России с Крымским мостом
- 08:11 Салат на Рождество «Зимняя сказка»: легко и быстро
- 08:03 Племянница принцессы Дианы выходит замуж за миллионера на 32 года старше ее
- 08:03 Мендель заявила, что Зеленский превращается в одного из самых влиятельных людей в мире
- 07:28 Вырос из шортов: принц Джордж впервые позировал для официального портрета с королевой Елизаветой в брюках
- 07:28 Резонансное ДТП с Кулебой: выяснились новые данные о расследовании
Отдых в Амстердаме существенно подорожал: что нужно знать
С 1 января 2020 года в столице Нидерландов Амстердаме с туристов будут взимать дополнительный налог. Напомним, с 1 января 2020 года Турция также ввела налог за проживание в отелях.
Как сообщает The Telegraph, за каждую ночь пребывания в Амстердаме гости должны дополнительно платить по три евро. Это прибавка к уже существующей ставке в 7% от стоимости жилья.
Так власти страны намерены отойти от стратегии привлечения гостей в столицу Нидерландов и более равномерно распределить их по территории государства.
При этом туристы, которые выбирают бронирование через Airbnb, вынуждены будут платить — 10% за ночь.
Отметим, каждый год в Амстердам, в котором постоянно живут 1,1 миллиона человек, приезжают 17 миллионов туристов.
Как сообщали «ФАКТЫ», с 2020 года Нидерланды решили отказаться от названия «Голландия» и пользоваться только официальным названием страны.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!