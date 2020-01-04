Отдых в Амстердаме существенно подорожал: что нужно знать

Мир

С 1 января 2020 года в столице Нидерландов Амстердаме с туристов будут взимать дополнительный налог. Напомним, с 1 января 2020 года Турция также ввела налог за проживание в отелях.

Как сообщает The Telegraph, за каждую ночь пребывания в Амстердаме гости должны дополнительно платить по три евро. Это прибавка к уже существующей ставке в 7% от стоимости жилья.



Так власти страны намерены отойти от стратегии привлечения гостей в столицу Нидерландов и более равномерно распределить их по территории государства.



При этом туристы, которые выбирают бронирование через Airbnb, вынуждены будут платить — 10% за ночь.



Отметим, каждый год в Амстердам, в котором постоянно живут 1,1 миллиона человек, приезжают 17 миллионов туристов.

Как сообщали «ФАКТЫ», с 2020 года Нидерланды решили отказаться от названия «Голландия» и пользоваться только официальным названием страны.

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