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С 1 января отдых украинцев в Турции подорожает: с чем это связано
В Турции, которая пользуется спросом у украинских туристов, с 1 января 2020 года вводится налог за проживание в отелях.
Ставка сбора будет исчисляться в процентах от стоимости гостиничного номера. Об этом сообщает TourismGuncel.
Отмечается, в первый год налоговая ставка составит 1 процент, со второго года — 2 процента.
В бюджет налог будут уплачивать отели, пансионаты, гостевые дома и другие средства размещения, принимающие туристов.
Налог для гостей будет оформляться отдельным документом.
Напомним, ранее в Турции задумались о том, чтобы отменить all inclusive для туристов. Представители отрасли решили, что туристы, покупая тур «все включено», мало ездят на экскурсии, мало покупают сувениры и почти не тратят деньги за пределами отеля.
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