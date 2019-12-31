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Украина

С 1 января отдых украинцев в Турции подорожает: с чем это связано

18:38 31 декабря 2019 39
отель Турция
Инф. «ФАКТОВ»

В Турции, которая пользуется спросом у украинских туристов, с 1 января 2020 года вводится налог за проживание в отелях.

Ставка сбора будет исчисляться в процентах от стоимости гостиничного номера. Об этом сообщает TourismGuncel.

Отмечается, в первый год налоговая ставка составит 1 процент, со второго года — 2 процента.

В бюджет налог будут уплачивать отели, пансионаты, гостевые дома и другие средства размещения, принимающие туристов.

Налог для гостей будет оформляться отдельным документом.

Напомним, ранее в Турции задумались о том, чтобы отменить all inclusive для туристов. Представители отрасли решили, что туристы, покупая тур «все включено», мало ездят на экскурсии, мало покупают сувениры и почти не тратят деньги за пределами отеля.

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