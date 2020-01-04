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Мир

В США отрицают причастность к авиаудару на севере Багдада

10:14 4 января 2020 137
Самолет
Инф. «ФАКТОВ»

Совместная объединенная оперативная группа (ОГ) операции «Непоколебимая решимость» (CJTF-OIR) под эгидой США опровергла нанесение ею авиаудара к северу от столицы Ирака. Такое сообщение разместил в Twitter представитель OIR полковник Майлз Кэггинс.

«ФАКТ: в последние дни коалиция @CJTFOIR НЕ наносила авиаударов вблизи лагеря Таджи (к северу от Багдада)», — написал он.

Как писали «ФАКТЫ», ранее СМИ сообщали, что вооруженные силы США в ночь на 4 января к северу от Багдада атаковали с воздуха автоколонну шиитского вооруженного формирования «Аль-Хашд аш-Шаби». Как сообщил телеканал Аль-Джазира, целью удара был один из командиров ополчения. По информации телеканала, в результате удара погибли шесть человек, трое ранены.

Незадолго до этого 3 января командующий спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани был убит по приказу президента США Дональда Трампа в результате ракетного удара по международному аэропорту Багдада.

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