США нанесли авиаудар по проиранским силам около Багдада, погибли 6 человек (видео)

Вскоре после гибели руководителя Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани Вооруженные силы США нанесли еще один удар по проиранским силам в Ираке.

В частности, авиаудару подвергся кортеж машин шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» в пригороде Багдада. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.

Early images of the airstrike that reportedly targeted a PMF convoy in al-Taji, #Baghdad. pic.twitter.com/97kn7lRjls