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США нанесли авиаудар по проиранским силам около Багдада, погибли 6 человек (видео)

3:27 4 января 2020 11
Ирак
Инф. «ФАКТОВ»

Вскоре после гибели руководителя Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани Вооруженные силы США нанесли еще один удар по проиранским силам в Ираке.

В частности, авиаудару подвергся кортеж машин шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» в пригороде Багдада. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.

По его данным, транспорт, в котором находились представители командования «Аль-Хашд» был атакован с воздуха в районе Эт-Таджи на севере иракской столицы.

Как передает телеканал Аль-Джазира, целью удара был один из командиров ополчения. По информации телеканала, в результате удара погибли шесть человек, трое ранены.

В «Хашд аш-Шааби» отрицают, что в уничтоженной автоколонне находился высопоставленный командир организации.

«Хашд аш-Шааби» известна также под именем «Силы народной мобилизации», представляет из себя объединение шиитских, езидских и христианских милиций, сражающихся на стороне иракского правительства против ИГИЛ. Их тренируют иранские военные, им помогают иранские советники, также их снабжают иранским оружием.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 3 января генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани был убит в результате авиаудара в аэропорту иракского Багдада. В это время он находился на встрече с заместителем командующего «Аль-Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Мухандисой, которого США также обвиняли в организации нападения на американское посольство.

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