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США нанесли авиаудар по проиранским силам около Багдада, погибли 6 человек (видео)
Вскоре после гибели руководителя Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани Вооруженные силы США нанесли еще один удар по проиранским силам в Ираке.
В частности, авиаудару подвергся кортеж машин шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» в пригороде Багдада. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.
Early images of the airstrike that reportedly targeted a PMF convoy in al-Taji, #Baghdad. pic.twitter.com/97kn7lRjls— Mustafa Al-Khaqani (@Khaqani_M) 3 января 2020 г.
По его данным, транспорт, в котором находились представители командования «Аль-Хашд» был атакован с воздуха в районе Эт-Таджи на севере иракской столицы.
Как передает телеканал Аль-Джазира, целью удара был один из командиров ополчения. По информации телеканала, в результате удара погибли шесть человек, трое ранены.
В «Хашд аш-Шааби» отрицают, что в уничтоженной автоколонне находился высопоставленный командир организации.
«Хашд аш-Шааби» известна также под именем «Силы народной мобилизации», представляет из себя объединение шиитских, езидских и христианских милиций, сражающихся на стороне иракского правительства против ИГИЛ. Их тренируют иранские военные, им помогают иранские советники, также их снабжают иранским оружием.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 3 января генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани был убит в результате авиаудара в аэропорту иракского Багдада. В это время он находился на встрече с заместителем командующего «Аль-Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Мухандисой, которого США также обвиняли в организации нападения на американское посольство.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!