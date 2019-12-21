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Происшествия

В Киеве вандалы изуродовали известный памятник (фото)

13:33 21 декабря 2019 183
Памятник
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве неизвестные облили краской скульптуру «История любви» в парке у Моста влюбленных. Фотографии оскверненного памятника разместил на своей странице в Facebook президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков.

«Такие вещи делают наши с вами сограждане. Они рядом с нами. Они с нами здороваются, общаются. Жмут нам руки теми же руками, уничтожающими наши совместные памятники красоты, любви и нашей истории. Как-то не по себе, что рядом с нами могут жить люди с такой вот „культурой“», — написал он.

В соцсетях активно обсуждают этот инцидент.

Как писали «ФАКТЫ», эта скульптура посвящена необычной любви. Она была открыта 7 мая 2013 года в преддверии празднования Дня Победы.

Она изображает двух уже немолодых людей, которые нежно и крепко обнимают друг друга. Это — памятник реальной истории любви, которая началась в 1943 году во время войны.

Украинка Мокрина Юрзук, вывезенная на принудительные работы в Австрию, познакомилась с итальянским солдатом Луиджи Педуто в лагере для военнопленных. Ему тогда было 21 год, ей — 23. У нее уже была дочь Надя. Молодые люди встречались два года. Луиджи во всем помогал Мокрине и поддерживал девушку на чужбине.

После окончания войны Луиджи хотел забрать любимую с собой в Италию, но ему не разрешили. Такие тогда были времена.
На память о девушке у Луиджи осталась только прядь волос и название ее родного села, где Мокрина со времен войны не появлялась. Связь оборвалась. Но Луиджи не терял надежды найти любимую. Отправлял запросы в украинское посольство, искал через интернет. И спустя 65 лет они встретились.

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