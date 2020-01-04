Меню на Сочельник: рецепты 12 постных блюд

Украина

Накануне Рождества, которое большинство украинцев отмечает 7 января, в Сочельник (Святий вечір) хозяйки готовят праздничный ужин, состоящий из 12 постных блюд.

Обязательным блюдом Святого вечера является кутья.

Ее готовят из зерна, орехов, мака и меда. Чаще всего основным компонентом кутьи является пшеница, однако в некоторых регионах используют рис, пшено, овес или рожь. Для того, чтобы приготовить кутью, нужно замочить на ночь стакан пшеницы, а утром ее сварить. Добавить по 100 грамм перетертого мака, орехов и изюма. Все заправить теплым медом.

Узвар

Сухофрукты промыть, залить водой на несколько часов, а затем варитье до готовности. Можно добавить мед или лимон.

Вареники

Вареники могут быть сразу несколькими блюдами, если сделать для них различные начинки.

Замесить тесто (без яиц!).

Для начинки можно использовать тушеную квашеную капусту,; вареную картошку, заправленную поджаренным луком, пюре из фасоли, сдобренное тертым чесноком,; перетертый мак с сахаром, повидло.

Для того, чтобы готовые вареники не слипались, их нужно полить растительным маслом или поджаренным на масле луком.

Постные голубцы

Приготовить капустные листья, рис, лук, морковь, грибы (можно шампиньоны), томатную пасту и зелень.

Рис отварить, грибы поджарить с луком и морковью, добавить зелень, посолить и поперчить. Соединить рис с грибами и сформировать голубцы. Залить их горячей водой с разведенной томатной пастой и тушить до готовности.

Тушеная капуста

Капусту нарезать, добавить лук, морковь, нарезанный чернослив, соль, перец, масло и немного воды, поместить в сковородку, накрыть крышкой и тушить, пока капуста не станет мягкой.

Постный борщ

Горсть сушеных грибовпромыть и залить водой на несколько часов, после отварить до готовности. Грибы процедитье, а на отваре приготовить жидкий борщ.

Прироги

Грибы, которые остались после приготовления борща, измельчить, добавить мелко нарезанный поджаренный лук. Замесить тесто как на вареники и сделать пирожки.

Постные пампушки

Ингредиенты: мука — 5 стаканов, дрожжи сухие — 1 ст. л, сахар — 3 ст.л. соль — ½ ч. л, растительное масло — 3 ст. л, теплая вода — 2 стакана, сахарная пудра

Замесить мягкое тесто и оставить его в теплом месте. Тесто должно увеличиться в объеме в два раза. Раскатать тесто скалкой (толщина не менее — 2 см), стаканом выдавить круглые пончики и дать им подойти в теплом месте 15 минут. Разогреть масло и жарить пончики на среднем огне до золотистого цвета. Холодные пончики щедро посыпать сахарной пудрой.

Сельдь

На 250 г воды добавить 2 лавровых листка, 1,5 ст. л. уксуса, 4 горошины черного и душистого перца. Это все вскипятить. Нарезать кусочками очищенную и помытую рыбу. Лук нарезать кольцами. Засыпать в литровую банку: один слой рыбы, один лука и т. д. Затем залить охлажденным маринадом. Через день рыбу можно подавать на стол, заправив маслом с нарезанным луком.

Пюре из фасоли

0,5 л фасоли помыть, намочить на ночь. Затем залить свежей водой и сварить. Сваренную фасоль растереть до почти однородной массы. Добавьте соль, перец по вкусу и заправить жареным на масле луком.

Рыба жареная

Рыбу почистить, промыть и посолить. Обвалять в муке. Пожарить на масле.

Винегрет

Соления

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