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Автора портретов Путина и Януковича обвинили в изнасиловании: что произошло на самом деле
Российский художник Никас Сафронов, который ранее попал в ДТП, пожаловался в полицию на шантаж. Он заявил, что женщина, обвиняя его в изнасиловании, вымогает 400 тысяч рублей отступных. Об этом пишет Телеграм-канал Baza.
По предварительным данным, знакомая художника угрожала выступить с разоблачением в шоу Андрея Малахова.
Женщина, якобы, была готова отказаться от своего выступления в обмен на 400 тысяч рублей.
Шантажисткой оказалась некая Марина Р, которая обвинила Сафронова в изнасиловании и угрожала ему, что выступит с разоблачением в шоу на телевидении. Но она была готова «замолчать» в обмен на крупную сумму денег. Посредником собиралась стать подруга Марины — некая Татьяна М.
Девушек задержали сотрудники полиции прямо во время передачи денег. Таганский суд Москвы арестовал обеих. Марину отправили на 2 месяца в СИЗО, Татьяну — под домашний арест.
Ранее Никас Сафонов рассказал о здоровье своего сына, который недавно попал в нештатную ситуацию в самолете.
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