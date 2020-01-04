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Бросили гранату из окна: сеть шокировало видео новогодних развлечений в ОРЛО
В сети показали видео, снятое во время встречи Нового года о оккупированной части Луганской области. На видео видно, как мужчина во время праздника использует вместо петарды гранату. Видео опубликовал в Twitter блогер Vitauskas.
Новый год без биндеровских террористов. Россия плохому не научит! pic.twitter.com/vbfDFvw0sv— Vіtаuskаs (@Vitauskas_A) January 4, 2020
«Новый год без биндеровских террористов. Россия плохому не научит!» — написал он.
Пользователей очень шокировало видео.
«Когда вата в голове хорошо пропитана сивухой», — написал один из них.
«А если в машине сердечник или ребёнок заикой станет испугается. сами себя истребят дебилы!» — добавил второй.
«Блин, я не хочу что бы такие идиоты ходили по свободной Украине», — возразил третий.
При этом некоторые подписчики предположили, что граната могла быть учебной.
Как писали «ФАКТЫ», ранее бывший житель оккупированного Донецка Анатолий Дермайнер, покинувший родной город в 2014 году, заявил, что так называемыми «ДНР» и «ЛНР» правят бывшие пациенты известного диспансера.
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