Происшествия

Бросили гранату из окна: сеть шокировало видео новогодних развлечений в ОРЛО

В сети показали видео, снятое во время встречи Нового года о оккупированной части Луганской области. На видео видно, как мужчина во время праздника использует вместо петарды гранату. Видео опубликовал в Twitter блогер Vitauskas.

Новый год без биндеровских террористов. Россия плохому не научит! pic.twitter.com/vbfDFvw0sv — Vіtаuskаs (@Vitauskas_A) January 4, 2020

«Новый год без биндеровских террористов. Россия плохому не научит!» — написал он.

Пользователей очень шокировало видео.

«Когда вата в голове хорошо пропитана сивухой», — написал один из них.

«А если в машине сердечник или ребёнок заикой станет испугается. сами себя истребят дебилы!» — добавил второй.

«Блин, я не хочу что бы такие идиоты ходили по свободной Украине», — возразил третий.

При этом некоторые подписчики предположили, что граната могла быть учебной.

Как писали «ФАКТЫ», ранее бывший житель оккупированного Донецка Анатолий Дермайнер, покинувший родной город в 2014 году, заявил, что так называемыми «ДНР» и «ЛНР» правят бывшие пациенты известного диспансера.

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