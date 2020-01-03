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Украина

Донбассом правят алкоголики и наркоманы, — признание бывшего дончанина

15:27 3 января 2020 771
алкоголик
Маргарита ЛЕВАНОВА, «ФАКТЫ»

О том, что так называемыми «ДНР» и «ЛНР» правят бывшие пациенты известного диспансера, сайту «Левый берег» рассказал бывший житель оккупированного Донецка Анатолий Дермайнер (он участвовал в создании монумента освободителям Донбасса, Международного мемориала военнопленным и интернированным и многих других проектах), покинувший родной город в 2014 году.

«Безумно жаль людей, которые там остаются, но сейчас говорят не столько о людях, сколько о территории. Что же касается людей и тех, кто распоряжается их судьбами… Моя родственница до войны была головным специалистом одного из крупнейших в Донецкой области диспансера, где лечили наркоманов и алкоголиков. «Донбассом сейчас правят мои бывшие пациенты, под присмотром специалистов от «большого брата», — говорит она мне», — рассказал Дермайнер.

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«Многие верят, что убрав этих „пациентов“, все проблемы решатся сами собой… Но это не так, к сожалению», — считает он.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Пушилин анонсировал повышение проезда в наступившем году почти вдвое.

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