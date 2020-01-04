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Самые красивые колядки на Рождество 2020
На Сочельник и Рождество Христово в Украине колядуют. Мы уже публиковали самые популярные колядки.
А сегодня «ФАКТЫ» предлагают вам послушать очень красивые и редкие колядки.
Также публикуем красивые поздравления, в которых колядники желают хозяевам всего самого лучшего.
Ой заграю на дуду
Й заспіваю коляду!
Для хазяїна й хазяйки,
Щоб не мали в хаті сварки,
А достаток мали й лад,
Доля квітла, наче сад,
Щоб задумане збулося,
Як ріка життя лилося,
Нива густо колосилась
Й щастя в хаті оселилось!
Я заграв вам на дуду,
Проспівав вам коляду,
А тепер стою зітхаю —
На гостинчика чекаю!
***
Ой, чи вдома, чи не вдома
Господарі цього дому?
Відчиняйте хатку,
Слухайте колядку!
Ми прийшли до вас у хату
Від душі колядувати,
Від душі колядувати —
Вам добробуту бажати!
Щоб у вас у цьому році
Успіх був на кожнім кроці,
Щоби множилися тутки
І здоров`я, і здобутки.
Щоб усе, що посадили,
Вам багато уродило,
Щоби їлося й пилося
І щасливо щоб жилося!
***
Зараз хочу привітати
Вас усіх з веселим святом,
Я вам хочу побажати,
Щоб добро прийшло до хати,
Щоби жити і радіти,
Щоб росли здорові діти,
Щоби сонечко веселе
Вашу тішило оселю!
Ранее мы писали, что должно быть на столе в Сочельник.
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