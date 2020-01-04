Самые красивые колядки на Рождество 2020

Шоу-бизнес

На Сочельник и Рождество Христово в Украине колядуют. Мы уже публиковали самые популярные колядки.

А сегодня «ФАКТЫ» предлагают вам послушать очень красивые и редкие колядки.

Также публикуем красивые поздравления, в которых колядники желают хозяевам всего самого лучшего.

Ой заграю на дуду

Й заспіваю коляду!

Для хазяїна й хазяйки,

Щоб не мали в хаті сварки,

А достаток мали й лад,

Доля квітла, наче сад,

Щоб задумане збулося,

Як ріка життя лилося,

Нива густо колосилась

Й щастя в хаті оселилось!

Я заграв вам на дуду,

Проспівав вам коляду,

А тепер стою зітхаю —

На гостинчика чекаю!



***

Ой, чи вдома, чи не вдома

Господарі цього дому?

Відчиняйте хатку,

Слухайте колядку!

Ми прийшли до вас у хату

Від душі колядувати,

Від душі колядувати —

Вам добробуту бажати!

Щоб у вас у цьому році

Успіх був на кожнім кроці,

Щоби множилися тутки

І здоров`я, і здобутки.

Щоб усе, що посадили,

Вам багато уродило,

Щоби їлося й пилося

І щасливо щоб жилося!

***

Зараз хочу привітати

Вас усіх з веселим святом,

Я вам хочу побажати,

Щоб добро прийшло до хати,

Щоби жити і радіти,

Щоб росли здорові діти,

Щоби сонечко веселе

Вашу тішило оселю!

Ранее мы писали, что должно быть на столе в Сочельник.

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