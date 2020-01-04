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Происшествия

Обманули полсотни человек: в Киеве разоблачили квартирных аферисток

17:19 4 января 2020 313
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Инф. «ФАКТОВ»

Киевской местной прокуратурой № 6 направлен в суд обвинительный акт в отношении двух женщин 25 и 34 лет, которые под предлогом сдачи в аренду жилья путем обмана завладевали денежными средствами граждан. Об этом говорится в сообщении Прокуратуры Киева.

«В полицию с заявлениями обратились почти 50 граждан, пострадавших вследствие действий аферисток. Все пострадавшие рассказывали, что находили выгодные предложения по аренде жилья в г. Киеве на различных веб-сайтах. После подписания „информационного договора“ они платили деньги, в среднем от 10 до 15 000 гривен за первый и последний месяц аренды, однако, когда приезжали по адресам, попасть в жилище не могли», — говорится в сообщении.

На мобильные телефоны мошенницы не отвечали, а когда потерпевшие пытались найти их в офисе, аферистки вызвали собственную охрану и даже использовали против людей газовые баллончики.

«В ходе досудебного расследования установлено, что уголовными преступлениями пострадавшим причинен материальный ущерб на сумму более полумиллиона гривен. Сейчас обвинительный акт в отношении женщин по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 190 УК Украины, направлен в Печерский районный суд Киева», — сообщили в прокуратуре.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой в виде залога в сумме полмиллиона гривен. По результатам судебного рассмотрения эти средства могут быть направлены для возмещения причиненного потерпевшим вреда.

Как писали «ФАКТЫ», недавно в Киеве провернули дерзкую аферу на миллион долларов. Именно в такую сумму оценивается квартира в элитной высотке на Кловском спуске, в самом центре столицы. Квартира принадлежала датчанину Торбену Майгаарду, основателю международной компании Ciklum, которая занимается разработкой программного обеспечения и является одной из крупнейших аутсортинговых IT-компаний в Украине. В январе 2019 года Торбен Майгаард умер. После этого его квартирой завладели аферисты.

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