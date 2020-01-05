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В Италии автомобиль въехал в группу иностранных туристов: много погибших
В воскресенье, 5 января, на севере Италии произошла крупная автокатастрофа. В курортном городке Лутаго, расположенном в Южном Тироле на границе с Австрией (коммуна Валле-Аурина) автомобиль въехал в группу иностранных туристов. Погибли по меньшей мере шесть человек. Еще 11 получили тяжелые травмы.
Пострадавших доставили в разные больницы. Часть из них находятся в Италии, других пришлось отправить в Инсбрук (Австрия).
Полиция города Больцано, занимающаяся расследованием причин трагедии, заявила, что все погибшие и раненые — граждане Германии.
Автомобиль въехал в группу туристов примерно в 01:15 по местному времени (02:15 по киевскому времени). Помощь пострадавшим на месте оказывали 160 сотрудников экстренных служб Италии и Австрии.
Пока полиция не выдвигает никаких версий. Личность водителя не сообщается. Заявлено, что 5 января до полудня будет проведена пресс-конференция в связи с трагедией в Лутаго.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о двойной автокатастрофе с туристическими автобусами в Египте. Трагедия произошла в конце декабря. Погибли шесть человек.
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