Происшествия

Водитель чудом не пострадал: в ДТП под Киевом авто разорвало на части (фото, видео)

Жуткое ДТП случилось в ночь на 5 января на выезде из Киева. На Новообуховской трассе Renault Logan ехал из столицы в сторону пригородных поселков. По непонятным причинам, автомобиль налетел на отбойник, и машину разорвало пополам. Есть версия, что водитель пытался уйти от столкновения с внезапно выбежавшим на дорогу бродячим псом.

Как сообщает «Информатор», водитель автомобиля чудом уцелел — левая сторона машины пострадала меньше всего. После пережитого мужчина был в состоянии шока, но явных физических травм не получил.

Машине повезло намного меньше: после аварии она превратилась в груду металлолома и ремонту уже не подлежит. То, что когда-то было автомобилем, увез эвакуатор.

Напомним, ранее патрульные в последнюю минуту спасли водителя, в пьяном состоянии заехавшего на железнодорожные пути. А под Полтавой водитель и пассажиры чудом выжили в столкновении с фурой.

Фото kiev.informator.ua

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