23.45 / 24.02 26.02 / 26.76
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Водитель чудом не пострадал: в ДТП под Киевом авто разорвало на части (фото, видео)

9:14 5 января 2020 504
дтп
Инф. «ФАКТОВ»

Жуткое ДТП случилось в ночь на 5 января на выезде из Киева. На Новообуховской трассе Renault Logan ехал из столицы в сторону пригородных поселков. По непонятным причинам, автомобиль налетел на отбойник, и машину разорвало пополам. Есть версия, что водитель пытался уйти от столкновения с внезапно выбежавшим на дорогу бродячим псом.

Как сообщает «Информатор», водитель автомобиля чудом уцелел — левая сторона машины пострадала меньше всего. После пережитого мужчина был в состоянии шока, но явных физических травм не получил.

дтп

Машине повезло намного меньше: после аварии она превратилась в груду металлолома и ремонту уже не подлежит. То, что когда-то было автомобилем, увез эвакуатор.

Напомним, ранее патрульные в последнюю минуту спасли водителя, в пьяном состоянии заехавшего на железнодорожные пути. А под Полтавой водитель и пассажиры чудом выжили в столкновении с фурой.

Фото kiev.informator.ua

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Галина Волчек

"Кощунство": на 9-й день на могилу Волчек принесли неожиданные предметы

поезд

Поезда будут ходить полупустыми: оккупанты признали провал России с Крымским мостом

Ирина Шейк

"Просто персик": Ирина Шейк завела поклонников упругими ягодицами на побережье (фото)

Субсидия

Начали верификацию: открыто первое дело из-за обмана при подаче документов на субсидию

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер