Ловили авто вместо рыбы: в сети показали видео серьезного ЧП в России

Мир

В России во Владивостоке около 30 автомобилей частично провалились под лед. Инцидент произошел на острове Русском. Несколько рыбаков смогли выехать из воды самостоятельно. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Пострадавших нет, остальных из воды доставали спасатели с помощью тросов. Об этом рассказали в региональном управлении МЧС России по Приморскому краю.

«Частично провалились под лед в бухте Воевода около 30 машин, часть — по крышу, часть — по капот, кто-то — по колеса», — сказал представитель управления. По его словам, рыбаки поставили автомобили рядом и нарушили запрет на въезд на лед. Глубина на месте провала достигает двух метров.

Как писали «ФАКТЫ», около месяца назад в России под Читой у рейсового автобуса на большой скорости лопнуло колесо и он рухнул с моста на лед замерзшей реки. В этой страшной аварии погибло много людей.

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