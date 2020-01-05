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Происшествия

Угрожал пистолетом: во Львове поймали серийного грабителя (фото)

10:11 5 января 2020 161
Кадр с видео ограбления магазина
Сергей КАРНАУХОВ, «ФАКТЫ» (Львов)

В субботу, 4 января, сотрудники правоохранительных органов Львова задержали грабителя, который врывался в продуктовые магазины и, угрожая пистолетом, забирал выручку. Его действия зафиксировала камера наблюдения одного из пострадавших магазинов (на фото в заголовке). Захват произошел прямо в помещении одной из торговых точек.

«Оперативники уголовного розыска сработали на „отлично“. В Шевченковском районе Львова все-таки удалось задержать преступника, у которого уже на счету десятки краж из магазинов и нападений на напуганных работников», — сообщил на своей странице в Facebook депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич. По его словам, «с помощью социальной сети и благодаря людям, которые были информированы, преступника задержали».

Как сообщает ГУ Национальной полиции во Львовской области, злоумышленника поймали в магазине на улице Шевченко во время совершения очередного преступления: угрожая продавщице оружием, он пытался захватить товар и выручку. Во время задержания полицейские изъяли у 31-летнего львовянина револьвер и патроны к нему. Установлено, что злоумышленник причастен как минимум еще к пяти разбойным нападениям в торговых учреждениях, совершенных по такой же схеме.

Открыто уголовное производство по статье «Разбой». Злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Закарпатье грабители избили группу патрульной полиции. Оказалось, что злоумышленники — это отец и сын.

А перед Новым годом в Луцке поймали опасного преступника. Незадолго до этого он совершил нападение на частное отделение почтовой связи. При этом грабитель выстрелил в голову директору.

Фото Игоря Зинкевича

Фото Нацполиции

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