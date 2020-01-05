Организатор псевдореферендума на Донбассе умерла в очереди за украинской пенсией

Происшествия

4 января на блокпосту боевиков в Горловке умерла 75-летняя пенсионерка. Женщина направлялась на подконтрольную Украине территорию, чтобы получить пенсионные выплаты. До украинского КПВВ «Майорское» гражданка так и не добралась, скончавшись в очереди.

Смерти пенсионеров в многочасовых очередях на блокпостах боевиков давно уже перестали быть неординарным событием. Очередной летальный исход также мог бы пройти незамеченным, если бы не личность скончавшейся. Оказалось, что гражданка числилась в базе «Чистилище» сайта «Миротворец» за то, что прямо способствовала организации псевдореферендума в Луганской области. Таким образом, женщина непосредственно была причастна к появлению блокпостов и очередей за пенсиями.

«Умерла в очереди в Украину. В очереди, которой бы не было, если бы не было «референдума» и «ЛНР», — констатирует журналист и блогер Денис Казанский.

Напомним, после провала кремлевского проекта «Новороссия» российские пропагандисты оперативно перестроились и сейчас активно внушают жителям оккупированного Донбасса, что на псевдореферендуме им никто не гарантировал присоединения к РФ и вообще «никто ничего не обещал».

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