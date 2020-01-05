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Убийство сына депутата Соболева: сделано важное заявление о подозреваемых
В прокуратуре города Киева опровергли информацию о том, что подозреваемым в убийстве малолетнего ребенка в Киеве изменили меры пресечения.
«Постановление Печерского районнного суда, на которое ссылаются СМИ, касается изменения мер лицам, которые являются фигурантами другого уголовного производства, связанного с незаконным лишением свободы человека и вымогательстве», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.
В ведомстве отметили, что это производство не связано с организацией покушения на убийство депутата и во время его совершения эти лица уже находились под стражей.
«Подчеркиваем, что двое подозреваемых в убийстве 3-летнего сына депутата Вячеслава Соболева находятся под стражей и суд не менял им мер. А лицо, которое обоснованно подозревается в организации этого преступления, с 19 ноября 2019 года находится в розыске МВД Украины. Его местонахождение в настоящее время устанавливается», — подчеркнули правоохранители.
Как писали «ФАКТЫ», 1 декабря в результате обстрела автомобиля депутата Вячеслава Соболева в центре столицы погиб его трехлетний сын. Позже полиция задержала подозреваемых в убийстве и нашла оружие, из которого было совершено убийство. Двум задержанным было объявлено о подозрении.
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