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Украина

Киллера, подозреваемого в убийстве сына депутата Соболева, арестовали

13:17 4 декабря 2019
Судебное заседание
Инф. «ФАКТОВ»

В среду, 4 декабря, судья Шевченковского райсуда столицы отправил под арест на два месяца без права выхода под залог подозреваемого в убийстве 3-летнего сына депутата Киевсовета Вячеслава Соболева.

Как сообщает спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец, судебное заседание по избранию меры пресечения задержанным проходит в закрытом режиме. «Такое решение суд принял перед началом заседания, учитывая ходатайство стороны защиты», — пишет она на своей страничке в социальных сетях.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство прокуратуры относительно Андрея Лавреги, который, по версии правоохранителей, совершил смертельный выстрел.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», бывший боец-доброволец Андрей Лаврега («Тихий») в своем подразделении считался очень эффективным снайпером и был награжден орденом «За мужество» 3-й степени.

Также сообщалось, что второй задержанный — Евгений Семенов — также, как и Лаврега, в свое время был бойцом 8-го батальона «Аратта».

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