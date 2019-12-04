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Киллера, подозреваемого в убийстве сына депутата Соболева, арестовали
В среду, 4 декабря, судья Шевченковского райсуда столицы отправил под арест на два месяца без права выхода под залог подозреваемого в убийстве 3-летнего сына депутата Киевсовета Вячеслава Соболева.
Как сообщает спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец, судебное заседание по избранию меры пресечения задержанным проходит в закрытом режиме. «Такое решение суд принял перед началом заседания, учитывая ходатайство стороны защиты», — пишет она на своей страничке в социальных сетях.
Таким образом суд удовлетворил ходатайство прокуратуры относительно Андрея Лавреги, который, по версии правоохранителей, совершил смертельный выстрел.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», бывший боец-доброволец Андрей Лаврега («Тихий») в своем подразделении считался очень эффективным снайпером и был награжден орденом «За мужество» 3-й степени.
Также сообщалось, что второй задержанный — Евгений Семенов — также, как и Лаврега, в свое время был бойцом 8-го батальона «Аратта».
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В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».