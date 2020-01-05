Путин готовится к новой агрессии против Украины: Каспаров раскрыл планы хозяина Кремля

Украина

Включение президентом России Владимиром Путиным украинского Причерноморья в «исконно русские территории», сделанное им во время последней пресс-конференции по итогам 2019 года, свидетельствует о подготовке Кремля к новой военной агрессии против Украины. Об этом заявил один из лидеров российской оппозиции Гарри Каспаров.

«На самом деле то, что говорил Путин, все это реализуется. Если не реализуется, то ни потому что Путин отступил, а потому что цена — как в 2014 году цена полномасштабной агрессии против Украины — показалась ему слишком высокой», — объяснил он в опубликованном на YouTube интервью Форуму свободной России.

Политик сравнил образ действий Путина и Гитлера.

«То же самое было и в 30-е годы. Все то, что говорил Гитлер, он в итоге это все и делал. На это шло некоторое время, он периодически мог отступать, как в случае с Чехословакией в начале 1938 г., но все равно процесс движется в одну сторону: диктатору нужна эскалация, потому что рано или поздно экономическая ситуация в стране (в стране диктатора. — Авт.) доходит до того, что даже для поддержания иллюзорной стабильности, для поддержания некоего социального мира нужна очень агрессивная внешняя политика, которая могла бы переключать внимание людей с их повседневных проблем на эту геополитическую ситуацию. Поэтому то, что сказал Путин, следует воспринимать буквально», — добавил политик.

По его словам, Путин сейчас действительно готовится к новой войне.

«Очевидно, что путинский режим готовится к новой агрессии. И вопрос не в том, будет ли эта агрессия, а в том когда она будет и где она будет», — подчеркнул Каспаров.

«Путин определил одно из направлений — это Украина. Это все же попытка просто окончательно разгромить независимую Украину, поставить ее на колени. Судя по всему, его надежды, что у него получится сделать это дипломатическим путем, используя Макрона и Меркель для того чтобы привести Зеленского с администрацией к вынужденной капитуляции, судя по всему, эти надежды не оправдались. Потому что иначе Путин не занимал бы такой жесткой позиции», — отметил политик.

При этом чего-то серьезного со стороны Москвы, по мнению оппозиционера, следует ожидать после 9 мая 2020 года.

«Сейчас он постарается максимально эффективно использовать 75-летия победы для того чтобы полностью отбелить Сталина, для того чтобы отбелить Советский Союз, и соответственно получить дополнительный политический капитал, который он инвестирует в новые формы внешней агрессии», — подытожил Каспаров.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Херсонский горсовет раскритиковал Путина за фразу, что юг Украины и Причерноморье — это «исконно русские территории» и напомнил президенту РФ, что исконные русские территории — это болота под Москвой.

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