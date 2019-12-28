"Снова замуж": Слава Каминская в свадебном платье заинтриговала сеть (фото)

Шоу-бизнес

Участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская, несмотря на нежный поцелуй с бывшим мужем Эдгаром, остается холостячкой и уже успела закрутить новый роман. Более того, певица заинтриговала сеть фото в роскошном свадебном платье. На снимке она в облегающем кружевном наряде с декольте веселится и выглядит абсолютно счастливой. Подписчики в сети предполагают, что Слава снова собралась замуж.

«Снова замуж. Ой, что будет», «Похоже на свадебное платье», «Снова пойдут разговоры про свадьбу», «Ностальгия или снова?», «Свадьба что ли?», — пишут в комментариях под фото.

Сама Слава пока держит интригу и не спешит отвечать на догадки подписчиков.

Тем временем ее бывший муж Эдгар Каминский был замечен на светском мероприятии с новой спутницей. Ему приписывают роман с арт-директором модного дизайнера.

Напомним, Слава и Эдгар расстались этим летом. Читайте также о самых громких звездных разводах уходящего года.

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