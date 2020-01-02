Шоу-бизнес

Леся Никитюк после встречи Нового года спасалась от похмелья в бане

Популярная телеведущая Леся Никитюк, удивившая недавно сменой имиджа, рассказала, как приводит себя в форму после встречи Нового года. Звезда отмечала приход года Крысы в компании друзей. Для вечеринки она выбрала белый наряд: облегающие брюки и топ с перьями.

Накануне праздника, она позабавила сеть видео, показав как нарезает оливье в стиле турецкого мясника Нусрета Гьокче, более известного, как Salt Bae.

Первого января Леся вместе с подружкой Лией отправилась приводить себя в форму в спа-комплекс. Она плавала в бассейне, посещала сауны и растирала тело льдом. Также она использовала патчи и маски для лица. Леся похвасталась, что восстанавливающие средства ей подарила подружка Даша Астафьева. О том, как приводит себя в форму после бурной вечеринки Никитюк рассказала в сториз.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, как провела первый день нового года певица Наталка Карпа. Вместе с новорожденной дочкой, мужем и родителями она встретила праздник дома.

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