Шоу-бизнес

Увлекся пластикой: знаменитый российский певец стал похож на свою жену (фото)

Недавно в злоупотреблении ботоксом обвинили украинскую певицу Ани Лорак, а сегодня критикуют российского певца Александра Малинина.

Фото знаменитого певца и его жены Эммы появилось во многих российских пабликах.

«Нам кажется, что Александр Малинин стал очень похож на свою жену Эмму. Александр, может, стоит завязывать с пластическими операциями?» — пишут в сети.

«Подозреваем, что артист и его супруга посещают одного умельца и, если у Эммы сложно обнаружить вмешательство, то у самого Малинина, кажется, появилось новое хобби. Хобби, где чувство меры очень эфемерная вещь», — волнуются поклонники певца.

Правда, многие говорят, что супруги стали «на одно лицо», ведь живут вместе, а «муж и жена — одна сатана».

Напомним, что российского президента Владимира Путина все время обвиняют в увлечении ботоксом.

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