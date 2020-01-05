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Увлекся пластикой: знаменитый российский певец стал похож на свою жену (фото)
Недавно в злоупотреблении ботоксом обвинили украинскую певицу Ани Лорак, а сегодня критикуют российского певца Александра Малинина.
Фото знаменитого певца и его жены Эммы появилось во многих российских пабликах.
«Нам кажется, что Александр Малинин стал очень похож на свою жену Эмму. Александр, может, стоит завязывать с пластическими операциями?» — пишут в сети.
«Подозреваем, что артист и его супруга посещают одного умельца и, если у Эммы сложно обнаружить вмешательство, то у самого Малинина, кажется, появилось новое хобби. Хобби, где чувство меры очень эфемерная вещь», — волнуются поклонники певца.
Правда, многие говорят, что супруги стали «на одно лицо», ведь живут вместе, а «муж и жена — одна сатана».
Напомним, что российского президента Владимира Путина все время обвиняют в увлечении ботоксом.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.