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Шоу-бизнес

Нет мимических морщин: Ани Лорак обвинили в увлечении ботоксом (фото)

11:29 4 декабря 2019 151
Лорак
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Украинскую певицу Ани Лорак, которая недавно выступила в Киеве, обвинили в увлечении ботоксом.

О том, что певица — частый гость у косметологов, рассказала кп.ру дерматолог и косметолог Марта Орлова.

Лорак

«Предположительно присутствует контурная пластика скул, губ, коррекция носогубных складок. Кожа очень ухоженная. Думаю, Лорак не забывает про пилинг, мезотерапию, систематически делает ботокс, поскольку мимических морщин нет совсем», — отметила она.

Лорак

Также изменения специалист заметила и в зоне декольте. «Возможно, прибегала к услугам пластического хирурга, корректировала зону декольте после рождения дочери», — подчеркнула косметолог.

Лорак

Кстати, ранее певицу уже подозревали в пластике груди.

В этом же подозревают и певицу Алину Гросу.

Напомним, что ранее в использовании пластического грима обвинили Софию Ротару.

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