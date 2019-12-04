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Нет мимических морщин: Ани Лорак обвинили в увлечении ботоксом (фото)
Украинскую певицу Ани Лорак, которая недавно выступила в Киеве, обвинили в увлечении ботоксом.
О том, что певица — частый гость у косметологов, рассказала кп.ру дерматолог и косметолог Марта Орлова.
«Предположительно присутствует контурная пластика скул, губ, коррекция носогубных складок. Кожа очень ухоженная. Думаю, Лорак не забывает про пилинг, мезотерапию, систематически делает ботокс, поскольку мимических морщин нет совсем», — отметила она.
Также изменения специалист заметила и в зоне декольте. «Возможно, прибегала к услугам пластического хирурга, корректировала зону декольте после рождения дочери», — подчеркнула косметолог.
Кстати, ранее певицу уже подозревали в пластике груди.
В этом же подозревают и певицу Алину Гросу.
Напомним, что ранее в использовании пластического грима обвинили Софию Ротару.
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