Украина

После того как президент Владимир Зеленский исключил из «черного списка» невъездных артистов певца Доктора Албана, соцсети вскипели. Пользователи обсуждают, для кого еще сделают лазейку в законе, несмотря на нарушение украинских норм и правил.

«Чем был так важен этот Dr. Alban, чтоб из-за него так подставляться? Прям концерт новогодний без него бы не состоялся? - недоумевает журналист Соня Кошкина. — Хотелось бы понимать критерии… Давайте и Пореченкову разрешим. Хороший же парень, так живо в „Ликвидации“ сыграл. Одесса-мама, все дела. А то, что по нашим позициям стрелял в Донецком аэропорту, так это ж он по приколу».

Пользователи делают ставки: на чьи антиукраинские выходки президент закроет глаза в следующий раз. Возможно, на очереди ярый ненавистник Украины Иван Охлобыстин.

Также разгорелись споры: президент по глупости или умышленно оскорбил проукраинское население Крыма, которое даже в оккупации не позволяло себе усомниться в украинской принадлежности полуострова.

Кроме того, осталось непонятным, почему президент решил, что может единолично решать вопросы такого рода, без консультаций с СБУ, да и собственно с составителями списка в лице Минкультуры. Пользователи в соцсетях придумывают: какое же оправдание на этот раз прозвучит от команды Зеленского.

Напомним, летом 2019 года благодаря вмешательству Зеленского был снят запрет на поездки в Украину для актера из сериала «Сваты» Федора Добронравова, посещавшего оккупированный Крым и одобрявшего аннексию.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter