- 13:52 Где смотреть онлайн «Наполи» — «Интер»: расписание трансляций матча чемпионата Италии
- 13:44 Изменили внешность: под Одессой нашли пару влюбленных киевлян, сбежавших с деньгами
- 13:44 «Теперь Охлобыстина объявят волонтером Донбасса?»: в сети обсуждают решение Зеленского пустить в Украину Dr. Alban
- 13:25 42-летний баскетболист установил уникальное достижение в НБА
- 13:18 Телец получит деньги, а Дева — подарок: гороскоп на 6 января для всех знаков зодиака
- 13:14 На Донбассе подорвался грузовик военных: один боец погиб
- 13:07 Стрельба в Одессе: в жилой высотке раздалась автоматная очередь
- 13:06 Увлекся пластикой: знаменитый российский певец стал похож на свою жену
- 12:57 "Очень страшно без оружия": в Днепре сняли с поезда военного с тяжелым расстройством
- 12:54 Не имеет корней и листьев: найден самый большой цветок в мире
- 12:49 В лобовом столкновении микроавтобусов на Волыни погибли люди
- 12:30 Знойная Полякова и влюбленная Каменских: как отдыхают украинские знаменитости
«Теперь Охлобыстина объявят волонтером Донбасса?»: в сети обсуждают решение Зеленского пустить в Украину Dr. Alban
После того как президент Владимир Зеленский исключил из «черного списка» невъездных артистов певца Доктора Албана, соцсети вскипели. Пользователи обсуждают, для кого еще сделают лазейку в законе, несмотря на нарушение украинских норм и правил.
«Чем был так важен этот Dr. Alban, чтоб из-за него так подставляться? Прям концерт новогодний без него бы не состоялся? - недоумевает журналист Соня Кошкина. — Хотелось бы понимать критерии… Давайте и Пореченкову разрешим. Хороший же парень, так живо в „Ликвидации“ сыграл. Одесса-мама, все дела. А то, что по нашим позициям стрелял в Донецком аэропорту, так это ж он по приколу».
Пользователи делают ставки: на чьи антиукраинские выходки президент закроет глаза в следующий раз. Возможно, на очереди ярый ненавистник Украины Иван Охлобыстин.
Также разгорелись споры: президент по глупости или умышленно оскорбил проукраинское население Крыма, которое даже в оккупации не позволяло себе усомниться в украинской принадлежности полуострова.
Кроме того, осталось непонятным, почему президент решил, что может единолично решать вопросы такого рода, без консультаций с СБУ, да и собственно с составителями списка в лице Минкультуры. Пользователи в соцсетях придумывают: какое же оправдание на этот раз прозвучит от команды Зеленского.
Напомним, летом 2019 года благодаря вмешательству Зеленского был снят запрет на поездки в Украину для актера из сериала «Сваты» Федора Добронравова, посещавшего оккупированный Крым и одобрявшего аннексию.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.