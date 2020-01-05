Происшествия

В Каховке второй день подряд не утихают протесты из-за убийства 26-летнего мужчины

В Каховке Херсонской области под управлением полиции уже второй день продолжаются протесты из-за убийства 26-летнего местного жителя, к которому может быть причастен полицейский. 5 января активисты перекрыли одну из улиц города.

Значительное количество людей собралась под управлением полиции. Колонны людей тянутся от ворот полиции, вдоль пешеходного перехода и дальше по улице. Территорию также патрулирует группа коммуникации полиции.

Около 12.30 к активистам вышел представитель полиции, чтобы отчитаться о ходе следствия.

Также следователи назначили повторную судебно-медицинскую экспертизу погибшего. Об этом 5 января сообщил полковник полиции Николай Вербицкий, передает Громадське.

По его словам, правоохранители допускают проведение компьютерно-технических экспертиз. Кроме того, назначена повторная экспертиза тела погибшего.

У поліції прокоментували вбивство у Каховці, до якого може бути причетний поліцейський. Уже другий день у місті тривають протести люди вимагають від правоохоронців справедливого розслідування справи pic.twitter.com/D6g1MbfP9p — hromadske (@HromadskeUA) January 5, 2020

«Потерпевшие требуют провести повторную экспертизу тела мужчины. Мы ее уже назначили. Завтра эксперты бюро судебно-медицинской экспертизы ее проведут в составе 3 человек. Туда также будет допущен с разрешения следователя представитель потерпевшего», — сказал он.

Как писали «ФАКТЫ», в новогоднюю ночь в городе Каховка убили 26-летнего парня. Его близкие подозревают полицию в расследовании преступления ненадлежащими образом. Из-за этого у местного управлением полиции, 4 января, происходила протестная акция местных жителей. Позже глава Херсонской ОГА заявил, что связи и знакомства не помогут виновным в убийстве 26-летнего местного жителя избежать наказания.

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