Хакамады в Киеве не будет: организаторы форума изменили решение

Украина

Организаторы бизнес-форума в Киеве отменили выступление Ирины Хакамады. Об этом пресс-служба компании сообщила в Facebook.

В частности, в заявлении компании говорится о ценностях, которые являются важными и незыблемыми, позиция в отношении которых «не может быть двухзначной».

В заявлении Хакамада названа «бизнес-тренером».

«Несмотря на то, что мы провели первичную проверку и согласовали возможность ее въезда с соответствующими органами, мы вынуждены отказаться от ее выступления. Потому что есть вещи, которые для нас важны и незыблемыми, и позиция по ним не может быть двухзначной», — объяснили в компании.

Напомним, анонсированный визит Хакамады в Украину 27 февраля вызвало волну возмущения в сети. В частности, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров напомнил ее слова о заслугах Путина по «бескровному присоединению» Крыма в 2014 году.

Отметим, в настоящее время продолжается также скандал с въездом в Украину шведского певца Dr Alban, который прибыл специально для участия в концерте «Вечернего квартала». Музыкант уже отредактировал свой пост в Instagram и убрал оттуда слова о том, что разрешение на въезд было восстановлено, благодаря помощи президента Зеленского.

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