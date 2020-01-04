Оправдала аннексию Крыма: разгорается скандал вокруг визита в Киев Ирины Хакамады

Украина

После длительного перерыва в Украину едет скандальный российский политик Ирина Хакамада, поддержавшая аннексию Крыма и предлагавшая «выкупить» полуостров у Украины. Об этом сообщается на странице в Facebook компании, которая организовывает мероприятие с участием Хакамады.

Анонсируется, что известная россиянка выступит на бизнес-форуме в Киеве.

«Спешим анонсировать тайного спикера. Впервые за 6 лет в Киеве выступит долгожданная Ирина Хакамада. Она — одна из самых востребованных бизнес-тренеров, знает, как мотивировать людей, реализовывать мечты и жить в гармонии. Ирина, self-made woman, прошла тернистый путь жизненного опыта, и именно опираясь на него, строит свои выступления. Все ее рекомендации, техники и гипотезы опробованы лично», — так распиарили российского политика.

Напомним, Хакамада неоднократно избиралась в Госдуму РФ, баллотировалась на пост президента России, занимала должности в российских общественных организациях. Она публично поддержала аннексию Крыма, считая, что «Киеву надо оставить Крым России, а России нужно жить с Крымом и на этом эту историю закончить».

В 2014 году Хакамада открыто похвалила аннексию полуострова и произнесла дифирамбы в честь Путина.

«Крым всегда нуждался российской самоидентификации. …Жители полуострова всегда хотели быть в России. Как уже произошло, так произошло, но вы — победитель. Вы действительно провели супер операцию без единого выстрела», — сказала Хакамада Путину.

Также она предлагала «выкупить» Крым у Украины, чтобы избежать санкций ЕС и США.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, комментируя эту новость, написал в Facebook: «Вся московская дрянь, которая поддержала оккупацию Россией Крыма, собирается в Украину… Подножный корм в Москве закончился, ослабели, поправиться решили в Киеве».

Как сообщали «ФАКТЫ», еще одному россиянину — скандально известному «крымнашисту» — актеру Федору Добронравову, сыгравшему Ивана Будько в одиозном сериале «Сваты», разрешили въезд на территорию Украины.

А недавно в Киеве видели кремлевского пропагандиста Бориса Корчевникова.

По мнению юриста-международника Андрея Смолия, в последнее время «Украина уверенно движется в сторону агрессора».

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