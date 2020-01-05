По стандартам НАТО: Силы спецопераций ВСУ получили авиаэскадрилью

Украина

В Винницкой области создана 35-я смешанная авиационная эскадрилья, которая предназначена для оперативного воздушного обеспечения деятельности Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

«Эскадрилья подчинена непосредственно 456-й бригаде транспортной авиации и оперативному командованию Сил специальных операций. Эскадрилья построена по стандартам НАТО, около 80% численности составляют военные 456-й бригады, также она включает штаб, который комплектуется из других частей», — говорится в сообщении.

8−9 января новая эскадрилья будет участвовать в первых нынешних полетах 456-й бригады. Это будут тренировочные полеты для поддержания навыков.

«До конца 2020 года на вооружение эскадрильи будут находиться три типа авиационной техники — вертолеты Ми-2 и Ми-8, а также самолеты Ан-26. После 20-го года в составе 35-й эскадрильи также появятся боевые вертолеты Ми-24», — сообщили в Минобороны.

Как писали «ФАКТЫ», недавно в Днепропетровской области на полигоне прошли испытания самоходной артиллерийской установки «Богдана» калибра 155 мм — первой украинской системы вооружения стандарта НАТО.

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