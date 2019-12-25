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Украина

В Украине испытали первую артиллерийскую установку, созданную по стандартам НАТО: опубликовано видео

16:45 25 декабря 2019 214
Испытание САУ «Богдана»
Инф. «ФАКТОВ»

В Днепропетровской области на полигоне проходят испытания самоходной артиллерийской установки «Богдана» калибра 155 мм — первой украинской системы вооружения стандарта НАТО. Ранее в сеть выложили видео с испытаний крылатой ракеты Р-360 комплекса «Нептун».

«На коротком видео — так называемый гидровыстрел, который позволяет проверить все системы вооружения. Далее в программе испытаний — стрельба инертными (не боевыми) снарядами, а затем — боевыми. САУ «Богдана» — совместная разработка Краматорского завода тяжелого станкостроения и компании «Украинская бронетехника», — говорится в комментарии к короткому видео.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одессе провели первые ходовые испытания катеров украинских ВМС типа Island, переданных Украине ВМС США. На примере подготовки экипажей катеров «Славянск» и «Старобельск» типа Island в Украине будут готовить весь корабельний состав, чтобы максимально приблизиться к стандартам НАТО


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