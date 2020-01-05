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Стиль жизни

Гадания на Рождество: проверенные способы узнать свою судьбу

19:18 5 января 2020 262
гадания
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Большинство людей хотят узнать будущее, а молодые девушки особенно любопытные. Именно они и гадают на любовь и суженого в определенные дни. А гадания перед Рождеством, Старым Новым годом и Крещением считаются самыми точными.

«ФАКТЫ» собрали для вас самые проверенные гадания.

Гадания на любовь и суженого

После праздничного ужина девушка должна собрать все ложки со стола, стать с этими ложками под стеной дома и сказать: «Откуда отзовется собака, туда замуж выйду».

Девушке нужно расчесать волосы, взять в руки хлеб, трижды обойти дом, заглянуть в окно и попросить: «Покажись мне, мой суженый». Если в этом году суждено выйти замуж, то увидит, за кого.

6 января девушка должна пойти к речке и умыться водой. Во время этого нужно говорить: «Как эта вода бежит, так за мной парни бегать будут!»

Гадания на кутье

В некоторые регионах девушка не мыла ложку, которой набирала кутью, а заворачивала в мужские штаны и прятала под подушку. Считалось, что так во сне можно увидеть своего суженого.

Ложку кутьи также бросали на дверь, а по словам первого человека, который войдет в дом, угадывали будущее.

Кстати, гадали на кутье и замужние женщины. Считалось, что хорошая кутья — год удачный будет, мелкая и бледная — болезни семью ждут, горшок лопнул — к несчастью.

Веселого вам гадания. И помните, что ваше счастье зависит от вас, результаты гадания на него не должны влиять.

А если вы не знаете, как приготовить вкусную кутью, то читайте наши рецепты.

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