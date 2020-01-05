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Гадания на Рождество: проверенные способы узнать свою судьбу
Большинство людей хотят узнать будущее, а молодые девушки особенно любопытные. Именно они и гадают на любовь и суженого в определенные дни. А гадания перед Рождеством, Старым Новым годом и Крещением считаются самыми точными.
«ФАКТЫ» собрали для вас самые проверенные гадания.
Гадания на любовь и суженого
После праздничного ужина девушка должна собрать все ложки со стола, стать с этими ложками под стеной дома и сказать: «Откуда отзовется собака, туда замуж выйду».
Девушке нужно расчесать волосы, взять в руки хлеб, трижды обойти дом, заглянуть в окно и попросить: «Покажись мне, мой суженый». Если в этом году суждено выйти замуж, то увидит, за кого.
6 января девушка должна пойти к речке и умыться водой. Во время этого нужно говорить: «Как эта вода бежит, так за мной парни бегать будут!»
Гадания на кутье
В некоторые регионах девушка не мыла ложку, которой набирала кутью, а заворачивала в мужские штаны и прятала под подушку. Считалось, что так во сне можно увидеть своего суженого.
Ложку кутьи также бросали на дверь, а по словам первого человека, который войдет в дом, угадывали будущее.
Кстати, гадали на кутье и замужние женщины. Считалось, что хорошая кутья — год удачный будет, мелкая и бледная — болезни семью ждут, горшок лопнул — к несчастью.
Веселого вам гадания. И помните, что ваше счастье зависит от вас, результаты гадания на него не должны влиять.
А если вы не знаете, как приготовить вкусную кутью, то читайте наши рецепты.
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Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил.