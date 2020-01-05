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Главе ГБР пришлось извиняться за хамство подчиненного
Государственное бюро расследований провело проверку инцидента в аэропорту «Киев» (Жуляны), где сотрудник Бюро из Киева воспользовался служебным положением, добиваясь посадки на самолет в Милан.
И.о. главы Бюро Ирина Венедиктова заверила, что сделает все для недопущения подобных случаев в будущем.
«Мы формируем новый правоохранительный орган, поэтому для нас важна безупречная репутация каждого работника Бюро, а особенно следователя. Уверяем, что Бюро сделает все, чтобы подобные факты не происходили в будущем», — цитирует руководителя пресс-служба ГБР.
Напомним, силовик хамил другим пассажирам, стоящим в очереди, и в конце-концов воспользовался «телефонным правом». Именно это, по мнению описавшей в сети инцидент украинки, и помогло ему и его спутнице попасть на рейс.
Ранее Венедиктова уже анонсировала аудит в бюро, а в самом Бюро признали, что в 2019 году не справились с заданиями и вызовами.
Отметим, что в конце 2019 года президент Зеленский запустил реформирование Госбюро расследований, что привело к отставке его бывшего руководителя Романа Трубы.
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