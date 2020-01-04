Ничего не меняется: украинка пожаловалась на хамское поведение "новых госслужащих"

Происшествия

В пятницу, 3 января, в киевском аэропорту «Жуляны» во время изменения рейса авиакомпании «Эрнест» в Милан, на посадку был подан самолет с меньшим количество мест и часть пассажиров с билетами вынуждена было ожидать следующий борт, чтобы вылететь в Италию. Во время посадки на рейс произошел скандал, во время которого по-хамски повел себя сотрудник ГБР со своей спутницей. Ранее ЧП произошло с украинцами в аэропорту Берлина.

О ситуации в киевском аэропорту в соцсети написала пользователь с ником Victoria La.

Девушка сообщила, что в новый самолет сначала пропустили пассажиров с детьми и тех, у кого были забронированы конкретные места. Потом в порядке живой очереди стали приглашать людей на свободные места.

«Я вместе с итальянцами, которые также ждут, стоим в живой очереди. Закрывается посадка — 6 человек не являются и я первая в живой очереди. У меня уже взяли паспорт на выдачу места в самолете», — пишет Виктория.

В это время на посадку пришел следователь ГБР Киева. После того, как он узнал о ситуации с рейсом, стал звонить кому-то из ГБР, по-хамски переговариваться с людьми, стоящими в очереди.

В результате работники аэропорта после чьего-то звонка взяли у следователя и его спутницы паспорта и посадили на рейс.

«Когда я увидела этого следователя на посадке и пыталась ему объяснить, что так некрасиво делать, он начал хамить, в грубом тоне мне отвечать в присутствии других пассажиров и говорить, что якобы он пришел на рейс раньше. А жена / девушка вообще мне сказала „девушка, закройте рот“. Конечно, они знают, что по звонку из ГБР можно решить все, даже поехать в отпуск и сесть в самолет вне очереди. Конечно, я осталась в Киеве в ожидании рейса, который будет, возможно, сегодня вечером, а возможно 6 января с другими итальянцами, которые также были удивлены: каким образом эта пара попала на рейс, если они пришли позже», — возмущается девушка.

«Мы строим правовое государство, создаем новые правоохранительные органы, реформируем старые органы и я где-то в душе еще верю, что мы к чему-то все-таки придем и что-то изменим к лучшему. Однако, в один момент все мои надежды разбиваются, когда я вижу, что хамские новые госслужащие, которые якобы прошли все собеседования по новым правилам, работают в правоохранительных органах», — отмечает украинка.

Напомним, после выборов в Украине стали менять структуры в госорганах. Был создан Офис президента вместо Администрации, но его возглавил чиновник, который работал во времена Януковича, поведением которого не раз возмущались украинцы. Со 2 января в Украине вместо Генеральной прокуратуры начал работать Офис генерального прокурора, к которому у граждан страны также много вопросов. В новой организационной структуре МИДа ликвидировали отдел противодействия угрозам со стороны России.

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