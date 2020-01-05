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В сети обсуждают фото странного ледового городка в России
В российском Нижнем Тагиле устроили чрезвычайно креативный ледовый городок, вырезав вместо сказочных персонажей нечто, напоминающее… надгробия. Напомним, в Красноярске перед новогодним утренником всех детей принудительно отправили на медосмотр.
В сети уже появились первые отзывы.
«Тагильчане настолько суровы, что стилизуют главный ледовый городок на центральной площади под кладбище. «А давайте в этом году вместо сказочных персонажей сделаем надгробия изо льда? А давайте», — прокомментировал фото пользователь Facebook Егор Бычков.
«Где ничего, кроме тьмы и могил», — процитировал классика Александр Кириллов.
Напомним, в Тюмени (Россия) организаторам ледового городка пришлось вручную выковыривать из глыб льда вмерзших рыб. А на российском полуострове Ямал ледовый городок сделали из льда, содержащего фекалии.
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