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В сети обсуждают фото странного ледового городка в России

21:16 5 января 2020 548
В сети обсуждают фото странного ледового городка в России
Инф. «ФАКТОВ»

В российском Нижнем Тагиле устроили чрезвычайно креативный ледовый городок, вырезав вместо сказочных персонажей нечто, напоминающее… надгробия. Напомним, в Красноярске перед новогодним утренником всех детей принудительно отправили на медосмотр.

В сети уже появились первые отзывы.

«Тагильчане настолько суровы, что стилизуют главный ледовый городок на центральной площади под кладбище. «А давайте в этом году вместо сказочных персонажей сделаем надгробия изо льда? А давайте», — прокомментировал фото пользователь Facebook Егор Бычков.

«Где ничего, кроме тьмы и могил», — процитировал классика Александр Кириллов.

Напомним, в Тюмени (Россия) организаторам ледового городка пришлось вручную выковыривать из глыб льда вмерзших рыб. А на российском полуострове Ямал ледовый городок сделали из льда, содержащего фекалии.

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