Мир

В России построили ледовый городок из глыб с вмерзшими рыбами (фото)

В Тюмени (Россия) организаторам ледового городка пришлось вручную выковыривать из глыб льда вмерзших рыб, которые шокировали посетителей. Ранее на российском полуострове Ямал ледовый городок, обустроенный накануне Нового года для детворы в центре города Лабытнанги, сделали из льда, содержащего фекалии.

Как сообщает «Тюмень онлайн», на вмерзших рыб жители города пожаловались в социальных сетях, утверждая, что ледовый городок напоминал кунсткамеру.

Сообщается, что лед, который используется для строительства городка, образуется в естественных условиях, и когда его нарезали, то не былое видно, что находится внутри. А вмерзшие рыбы стали видны лишь после того, как ледяные глыбы, из которых строили городок, отшлифовали.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Омской области (Россия) основу для горки на стадионе в селе Красноярка насыпали из кладбищенской земли вместе с частями венков, крестов и оградок.

Фото с сайта «Тюмень онлайн».



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