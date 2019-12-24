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В России построили ледовый городок из глыб с вмерзшими рыбами (фото)
В Тюмени (Россия) организаторам ледового городка пришлось вручную выковыривать из глыб льда вмерзших рыб, которые шокировали посетителей. Ранее на российском полуострове Ямал ледовый городок, обустроенный накануне Нового года для детворы в центре города Лабытнанги, сделали из льда, содержащего фекалии.
Как сообщает «Тюмень онлайн», на вмерзших рыб жители города пожаловались в социальных сетях, утверждая, что ледовый городок напоминал кунсткамеру.
Сообщается, что лед, который используется для строительства городка, образуется в естественных условиях, и когда его нарезали, то не былое видно, что находится внутри. А вмерзшие рыбы стали видны лишь после того, как ледяные глыбы, из которых строили городок, отшлифовали.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Омской области (Россия) основу для горки на стадионе в селе Красноярка насыпали из кладбищенской земли вместе с частями венков, крестов и оградок.
Фото с сайта «Тюмень онлайн».
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