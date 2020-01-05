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"Слишком красивая для тебя": Волочкова впервые показала любовника, из-за которого выгнала из дома дочь

23:49 5 января 2020 378
Анастасия Волочкова
Инф. «ФАКТОВ»

Проводящая в Таиланде рождественские каникулы экс-прима-балерина Большого Анастасия Волочкова наконец-то рассекретила личность своего загадочного любовника, о котором говорит уже на протяжении нескольких месяцев.

Так, в Сети появились фотографии, на которых она позирует у бассейна с мужчиной невысокого роста в кепке и пляжных голубых шортах. Авторы Telegram-канала «НеМалахов» утверждают, что этот человек является возлюбленным Волочковой.

«А вот и жених Насти Волочковой, которого она скрывала больше года. Веселый такой чувачок, бодрый. У балерины без фотошопа все бедра в целлюлите»,— обращают внимание авторы.

Ранее экс-балерина рассказывала о своем загадочном мужчине в биографической книге «Плата за успех». По словам Волочковой, роман принес ей мощнейший взрыв эмоций и в то же время потрясающую гармонию, которую она не испытывала с другими.

«Так прекрасный цветок спокойно может жить у подножья вулкана. Нам никогда не бывает скучно вдвоем, и хотя у каждого из нас есть свои дела: у меня репетиции, встречи, съемки, у него — бизнес, деловые переговоры с партнерами, встречи. Мы всегда спешим как можно скорее оказаться рядом друг с другом. Я очень дорожу этими отношениями. Они прошли мощнейший путь противодействий и испытаний», — писала Анастасия.

Поклонники Волочковой отметили, что настолько обычный мужчина слишком обычный для знаменитости и предположили, что это мог быть ее помощник, а не бойфренд.

«Простоват для нее», «Слишком обычный для шикарной Насти», «Она слишком красивая для тебя», «Ничего особенного», — пишут фанаты балерины. Сама Анастасия вскоре удалила фотографию и поставила вместо нее другую, на которой стоит одна на том же месте.

И хотя раньше Волочкова любила хвастаться любовными победами и дорогими подарками от ухажеров, этого бойфренда она тщательно скрывает от общественности. По словам балерины, ее избранник — бизнесмен, они встречаются уже около года и им никогда не бывает скучно вдвоем.

Напомним, ранее Анастасия Волочкова была замужем за предпринимателем Игорем Вдовиным, в браке у пары родилась дочь Ариадна. Также балерине приписывают романтические отношения с олигархом Сулейманом Керимовым и певцом Николаем Басковым.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Анастасия Волочкова выгнала из дома дочь-подростка из-за любовника, и та сейчас живет в доме отца Игоря Вдовина, где подружилась с мачехой, российской телеведущей.

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