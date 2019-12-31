"Счастливая" мать: Анастасия Волочкова выгнала из дома дочь-подростка из-за любовника

Шоу-бизнес

Бывшая прима-балерина Большого театра Анастасия Волочкова призналась, что для нее 2019-й стал годом любви. Об этом она заявила на шоу «Звезды сошлись» на одном из российских телеканалов.

«Он дал мне настоящие отношения. Я очень этим дорожу. Мне удалось сохранить эти отношения втайне. Тот человек, который рядом со мной, — он этого достоин», — высказалась артистка, добавив, что не загадывает, приведут ли эти отношения к свадьбе.

Сейчас она просто счастлива. По словам королевы шпагатов, они с возлюбленным живут в ее загородном доме.

В то же время ради личного счастья балерине пришлось отправить дочь, 14-летняя Ариадну, к отцу, Игорю Вдовину.

По словам Волочковой, дочь не приняла потенциального отчима.

«Дочь не одобрила моего бойфренда. Если честно, Ариша ни одного не одобрила. Она всегда ревновала меня к любому человеку, кто появлялся рядом со мной. Я думаю, что такая история касается многих людей, потому что дети хотят, чтобы родители принадлежали только им», — рассказала Анастасия.

При этом, очевидно, в свое оправдание, она отметила, что дочь нуждалась во внимании родного отца, которого она раньше видела только по праздникам.

«Я попросила Игоря, чтобы он уделил время дочери. Сейчас у нее переходный возраст. А до этого момента отец Ариши видел ее раз в полгода на протяжении лет семи. Я дала дочери возможность пожить у отца на каникулах, ей понравилось», — объяснила Волочкова.

Интересно, что со своей будущей мачехой Ариадна подружилась легко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», дочь Анастасии Ариадна легко нашла общий язык с новой возлюбленной своего отца, ведущей одной из телепрограмм Еленой Николаевой. Девочка подружилась с телезвездой, они часто выходят в свет вместе. В октябре дочь Анастасии пришла на премьеру фильма «Девушки бывают разные». У них, как видно, сложились крепкие дружеские отношения. Волочкова же не переносит на дух возлюбленную бывшего мужа. Анастасия публично называет Елену «любовницей альфонса».

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