23.55 / 23.98 26.09 / 26.68
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Посольство США в Багдаде обстреляли ракетами, пострадали люди (видео)

0:28 6 января 2020 32
Атака на посольство США
Инф. «ФАКТОВ»

После того как Иран объявил о пятом и последнем этапе сокращения обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) относительно своей ядерной программы, ситуация на Ближнем Востоке становится все более напряженной.

Так, в «зелёной зоне» в Багдаде, где расположены диппредставительства разных стран, вечером в воскресенье, 5 января, упали несколько ракет.

При этом как минимум одна ракета попала в жилой дом вблизи американского посольства, передает Reuters.

Сообщается, что в результате обстрела пострадало несколько мирных жителей. Точное число раненых и возможных жертв устанавливается.

Обстрел стал вторым за сутки. Так, минувшей ночью неизвестные открывали миномётный огонь по району. По предварительным данным, целью атаки было американское посольство в связи с недавним убийством командующего элитным спецподразделением «Кудс» КСИР Ирана Касема Сулеймани и замглавы шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса в Багдаде в результате ракетного удара США.

Также местные СМИ сообщают, что под обстрел попало жилое здание вблизи «зеленой зоны», в результате чего пострадали гражданские.

Напомним, вечером 4 января произошел ракетный обстрел иракской военной базы «Баллад», где базируются силы США. Позже в иракской полиции сообщили о пострадавших в результате взрыва ракеты в «зеленой зоне» Багдада возле здания посольства Соединенных Штатов Америки. Правоохранители заявляли, что в результате ракетного обстрела пострадали по меньшей мере 5 человек.

Кроме того, вчера ряд военизированных структур Ирака призвали Силы безопасности республики держаться подальше от мест дислокации американских военнослужащих начиная с вечера 5 января. Тогда же ополчение «Харакят ан-Нуджаба» запретило своим членам приближаться к военным базам США.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 31 декабря произошла попытка нападения на посольство США в Ираке. Через несколько дней, 03 января во время воздушного обстрела автомобиля в аэропорту Багдада по приказу Дональда Трампа был убит командующий иранских сил «Кудс» Кассем Сулеймани и командующий иракских шиитов Абу Махди аль-Мухандис. Позже Трамп пригрозил нанести удары по 52 иранским мишеням, если Тегеран осуществит атаки против американцев или американских объектов. Тегеран отреагировал на угрозы Трампа, назвав его «террористом в костюме».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Кейт Миддлтон и принц Уильям

Кейт Миддлтон посетила церковь вместе с предполагаемой "любовницей" принца Уильяма (фото)

Александр Малинин

Увлекся пластикой: знаменитый российский певец стал похож на свою жену (фото)

поезд

Поезда будут ходить полупустыми: оккупанты признали провал России с Крымским мостом

австралия

Пожары в Австралии сняли из космоса: масштаб катастрофы поражает

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер