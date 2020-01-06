Посольство США в Багдаде обстреляли ракетами, пострадали люди (видео)

Мир

После того как Иран объявил о пятом и последнем этапе сокращения обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) относительно своей ядерной программы, ситуация на Ближнем Востоке становится все более напряженной.

Так, в «зелёной зоне» в Багдаде, где расположены диппредставительства разных стран, вечером в воскресенье, 5 января, упали несколько ракет.

При этом как минимум одна ракета попала в жилой дом вблизи американского посольства, передает Reuters.

Сообщается, что в результате обстрела пострадало несколько мирных жителей. Точное число раненых и возможных жертв устанавливается.

Обстрел стал вторым за сутки. Так, минувшей ночью неизвестные открывали миномётный огонь по району. По предварительным данным, целью атаки было американское посольство в связи с недавним убийством командующего элитным спецподразделением «Кудс» КСИР Ирана Касема Сулеймани и замглавы шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса в Багдаде в результате ракетного удара США.

Также местные СМИ сообщают, что под обстрел попало жилое здание вблизи «зеленой зоны», в результате чего пострадали гражданские.

Напомним, вечером 4 января произошел ракетный обстрел иракской военной базы «Баллад», где базируются силы США. Позже в иракской полиции сообщили о пострадавших в результате взрыва ракеты в «зеленой зоне» Багдада возле здания посольства Соединенных Штатов Америки. Правоохранители заявляли, что в результате ракетного обстрела пострадали по меньшей мере 5 человек.

Кроме того, вчера ряд военизированных структур Ирака призвали Силы безопасности республики держаться подальше от мест дислокации американских военнослужащих начиная с вечера 5 января. Тогда же ополчение «Харакят ан-Нуджаба» запретило своим членам приближаться к военным базам США.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 31 декабря произошла попытка нападения на посольство США в Ираке. Через несколько дней, 03 января во время воздушного обстрела автомобиля в аэропорту Багдада по приказу Дональда Трампа был убит командующий иранских сил «Кудс» Кассем Сулеймани и командующий иракских шиитов Абу Махди аль-Мухандис. Позже Трамп пригрозил нанести удары по 52 иранским мишеням, если Тегеран осуществит атаки против американцев или американских объектов. Тегеран отреагировал на угрозы Трампа, назвав его «террористом в костюме».

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