Эрдоган бросил обвинение в адрес Путина: что произошло

Мир

В среду, 25 декабря, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе неожиданного визита в Тунис публично обвинил Россию в осуществлении политики, направленной на обострение ситуации в Ливии. Во время совместной пресс-конференции с президентом Туниса Каисом Саидом турецкий лидер заявил: «Сегодня в Ливии находятся 5 000 наемников из Судана и 2 000 наемников из ЧВК Вагнера. Что они там делают?».

Эрдоган предупредил, что Турция готова усилить свое военное присутствие в Ливии. Уже сейчас Анкара поставляет правительственным ливийским силам танки и беспилотные летательные аппараты. В конце ноября Турция подписала с Ливией соглашение о военном сотрудничестве. Переговоры велись между правительством Турции и правительством национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаизом Сараджем. Оно признано международным сообществом.

Между тем Россия поддерживает Ливийскую национальную армию, которой командует Халиф Хафтар. Она с апреля 2019 года ведет наступление на Триполи, где находится правительство Сараджа. И наемники из ЧВК Вагнера активно помогают Хафтару.

Эрдоган заявил в Тунисе, что Анкара «не допустит ущемления прав своих братьев в Ливии», Поэтому, если ПНС обратится к Турции с просьбой о военной помощи, Эрдоган «подумает о возможности переброски турецких войск в Ливию».

Хафтар пользуется также поддержкой Египта и Объединенных Арабских Эмиратов. Ситуация в Ливии остается напряженной последние девять лет. В 2011 году вооруженной оппозиции при поддержке Запада удалось свергнуть Муаммара Каддафи. Ливийский лидер был убит повстанцами. Однако после этого в стране началась жестокая борьба за власть между различными группировками. В июне 2014 года в Ливии состоялись парламентские выборы. Победу одержало объединение националистов и либералов, которое выражало антиисламистские взгляды. Исламисты отказались признать результаты выборов. Гражданская война вспыхнула с новой силой. Избранный парламент покинул Триполи и переместился в Тобрук, расположенный на востоке страны. Там же обосновался и генерал Хафтар. Вскоре его назначили командующим Ливийской национальной армии. Хафтар объявил своей главной целью воссоединение Ливии. Для этого ему нужно захватить Триполи и изгнать правительство Сараджа.

В воскресенье, 22 декабря, стало известно о том, что войска Хафтара захватили в Средиземном море судно с турецким экипажем. Захват был совершен у побережья Ливии близ города Дерны. Анкара сочла это провокацией и потребовала немедленного освобождения моряков. В тот же день Эрдоган заявил, что изучит возможности для наземной, воздушной и морской поддержки правительства Сараджа.

Все это может привести к тому, что очаг напряженности на Ближнем Востоке переместится в ближайшее время из Сирии в Ливию. И опять основными игроками становятся Россия и Турция, как это было недавно в Сирии, когда Эрдоган отдал приказ о проведении масштабной военной операции по очистке северных районов Сирии от курдов. В январе 2020 года в Берлине должна пройти международная конференция по мирному урегулированию в Ливии. Приглашение участвовать в ней уже получили президент России Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter