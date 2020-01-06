- 01:50 Катастрофа мирового масштаба: сокрушительные пожары продолжают уничтожать Австралию
- 01:20 Путин не помог: в Хорватии действующая президент страны проиграла выборы
- 00:48 Война все ближе: Турция начала перебрасывать войска в Ливию
- 00:28 Посольство США в Багдаде обстреляли ракетами, пострадали люди
- 05.01 23:49 "Слишком красивая для тебя": Волочкова впервые показала любовника, из-за которого выгнала из дома дочь
- 05.01 23:27 «Ошибка 403»: в оккупированном Крыму массово блокируют украинские сайты
- 05.01 23:10 Люди оказались в снежном плену на Буковине: в сети показали фото непогоды
- 05.01 22:28 Иран принял важное решение по ядерному оружию
- 05.01 21:51 «Динамо» избавилось от опального футболиста
- 05.01 21:51 Сидел прямо на булке хлеба: в украинском супермаркете заметили необычного «гостя»
- 05.01 21:16 В сети обсуждают фото странного ледового городка в России
- 05.01 20:48 Убийство двух девушек на Подоле: появились сведения о подозреваемых
Катастрофа мирового масштаба: сокрушительные пожары продолжают уничтожать Австралию (фото, видео)
Австралия продолжает подвергать мощному натиску огня: на юго-востоке страны до сих пор бурлит почти 200 очагов возгорания. Как показали фото из космоса, из-за сильного ветра и засухи пламя быстро распространяется.
На данный момент огонь унес жизни по меньшей мере 24-х человек, еще несколько десятков пропали без вести, пишет INSIDER.
Премьер-министр Австралии объявил, что для борьбы с пожарами будут привлечены 3 тысячи резервистов. Правительство выделило 13,9 млн долл на борьбу со стихийным бедствием.
«Пожары продолжаются, кризис не решен. Перед нами еще месяцы работы, особенно в южных штатах. Самый тяжелый период обычно — это январь и февраль. К сожалению, разрушительные последствия будут стоить нам намного больше, чем сейчас», — заявил Скотт Моррисон, премьер-министр страны.
Дома вынуждены покинуть более ста тысячам людей. Их эвакуируют военные. В первую очередь вывозят жителей прибрежных зон. В охваченные стихией регионы доставляют гуманитарную помощь. В столице — Канберре — уровень загрязнения воздуха признали самым высоким в мире. Жителей просят не выходить из дома без масок. Отменены десятки авиарейсов.
Не меньший ущерб стихия наноси флоре и фауне континента. По словам экологов, некоторые виды животных и растений могут исчезнуть вообще. Интернет всколыхнули фотографии обгоревших коал и кенгуру, которые убегают от адского пламени и окаменевших птиц, падающие с деревьев.
По данным экологов, от огня погибли почти 500 миллионов животных. Некоторые виды могут быть потеряны навсегда.
Сокрушительные пожары бушуют в Австралии с сентября.
Основными причинами бедствия считают длительную засуху, палящее солнце и удары молнии. Сильнее всего от огня страдают штаты Новый Южный Уэльс, Квинсленд и Виктория. Пламя испепелило почти 6 миллионов гектаров. Эта территория больше, чем площадь Дании. Пожары в Австралии окрестили катастрофой мирового масштаба. Бедствие не оставило равнодушными тысячи людей. В соцсетях собирают деньги для помощи пострадавшим. Свою лепту внесли и голливудские звезды. В частности, певицы Пинк и Селена Гомез, актер Хью Джекмен и актриса Николь Кидман, которая пожертвовала на спасение Австралии 500 тысяч долларов.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», наиболее критическая ситуация наблюдается на юго-востоке Австралии. Здесь огонь уничтожил десятки жилых домов. Многие жители континента вынуждены искать спасение на пляжах около воды. Правительство направило военно-морские суда и военные вертолеты для оказания помощи при тушении пожаров и эвакуации.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесская семья: – Софа, прошу тебя, не устраивай новую сцену! В моем возрасте уже нет сил мириться по несколько раз за вечер!