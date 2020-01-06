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Мир

Катастрофа мирового масштаба: сокрушительные пожары продолжают уничтожать Австралию (фото, видео)

1:50 6 января 2020 98
Австралия в огне
Инф. «ФАКТОВ»

Австралия продолжает подвергать мощному натиску огня: на юго-востоке страны до сих пор бурлит почти 200 очагов возгорания. Как показали фото из космоса, из-за сильного ветра и засухи пламя быстро распространяется.

На данный момент огонь унес жизни по меньшей мере 24-х человек, еще несколько десятков пропали без вести, пишет INSIDER.

Премьер-министр Австралии объявил, что для борьбы с пожарами будут привлечены 3 тысячи резервистов. Правительство выделило 13,9 млн долл на борьбу со стихийным бедствием.

«Пожары продолжаются, кризис не решен. Перед нами еще месяцы работы, особенно в южных штатах. Самый тяжелый период обычно — это январь и февраль. К сожалению, разрушительные последствия будут стоить нам намного больше, чем сейчас», — заявил Скотт Моррисон, премьер-министр страны.

Дома вынуждены покинуть более ста тысячам людей. Их эвакуируют военные. В первую очередь вывозят жителей прибрежных зон. В охваченные стихией регионы доставляют гуманитарную помощь. В столице — Канберре — уровень загрязнения воздуха признали самым высоким в мире. Жителей просят не выходить из дома без масок. Отменены десятки авиарейсов.

Не меньший ущерб стихия наноси флоре и фауне континента. По словам экологов, некоторые виды животных и растений могут исчезнуть вообще. Интернет всколыхнули фотографии обгоревших коал и кенгуру, которые убегают от адского пламени и окаменевших птиц, падающие с деревьев.

По данным экологов, от огня погибли почти 500 миллионов животных. Некоторые виды могут быть потеряны навсегда.

Сокрушительные пожары бушуют в Австралии с сентября.

Основными причинами бедствия считают длительную засуху, палящее солнце и удары молнии. Сильнее всего от огня страдают штаты Новый Южный Уэльс, Квинсленд и Виктория. Пламя испепелило почти 6 миллионов гектаров. Эта территория больше, чем площадь Дании. Пожары в Австралии окрестили катастрофой мирового масштаба. Бедствие не оставило равнодушными тысячи людей. В соцсетях собирают деньги для помощи пострадавшим. Свою лепту внесли и голливудские звезды. В частности, певицы Пинк и Селена Гомез, актер Хью Джекмен и актриса Николь Кидман, которая пожертвовала на спасение Австралии 500 тысяч долларов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», наиболее критическая ситуация наблюдается на юго-востоке Австралии. Здесь огонь уничтожил десятки жилых домов. Многие жители континента вынуждены искать спасение на пляжах около воды. Правительство направило военно-морские суда и военные вертолеты для оказания помощи при тушении пожаров и эвакуации.

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